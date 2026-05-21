Рафинья рассказал, в какие команды он мог перейти вместо «Барселоны»

сегодня, 15:31

Форвард «Барселоны» Рафинья рассказал, почему выбрал переход в каталонский клуб в 2022 году.

Тогда у меня были предложения от лондонского клуба, который выступает в синих цветах [«Челси»], и лондонского клуба, который выступает в красных цветах [«Арсенала»]. Однако переход в «Барселону» стал лучшим решением в моей карьере.

