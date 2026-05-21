«Ростов» опубликовал план подготовки к новому сезону

сегодня, 15:41

Пресс-служба «Ростова» объявила график выхода команды из отпуска.

Команда выйдет из отпуска 17 июня и соберется на базе футбольного клуба. На 18-19 числа запланировано медицинское обследование игроков. Будет проведено шесть контрольных матчей. О соперниках, датах, времени и трансляциях сообщим дополнительно.

