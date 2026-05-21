Аршавин назвал фаворита Суперфинала Кубка России

Бывший игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

Мне кажется, во‑первых, «Спартак» более голоден [до побед]. Не помню, когда они последний раз брали титул. На «Краснодаре» психологически должно сказаться то, что они упустили лидерство за тур до конца РПЛ . «Краснодар» играет одним составом, матч будет в Москве, в «Лужниках», где, наверное, будет полная чаша спартаковских болельщиков. На мой взгляд, только класс «Краснодара» говорит за него, все остальное, все факторы говорят за «Спартак».