Аршавин назвал фаворита Суперфинала Кубка России

сегодня, 16:13

Бывший игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

Мне кажется, во‑первых, «Спартак» более голоден [до побед]. Не помню, когда они последний раз брали титул. На «Краснодаре» психологически должно сказаться то, что они упустили лидерство за тур до конца РПЛ. «Краснодар» играет одним составом, матч будет в Москве, в «Лужниках», где, наверное, будет полная чаша спартаковских болельщиков. На мой взгляд, только класс «Краснодара» говорит за него, все остальное, все факторы говорят за «Спартак».

112910415
сегодня в 18:16
побеждай, Спартак !
Владимир_Спартак
сегодня в 16:50
Трудно отдать предпочтение кому либо. Это Кубок...а его брали даже те команды , которых уже и в помине нет ни в одной из лиг российского футбола . Я имею ввиду Тосно.
Тем он и интересен кубок , что непредсказуем...
Capral
сегодня в 16:29, ред.
Уверен,что Краснодар морально уже отошел от потери чемпионства, это было видно по игре с Оренбургом, где быки играли в охотку, прекрасно осознавая, что чемпионство не вернуть... Другое дело, как физически Краснодар подойдет к финалу, хватит ли сил на последний штурм, ведь и Кордоба и особенно главная мысль быков Сперцян выглядели на финише сезона очень утомленными. Никита Кривцов, конечно большой молодец, играющий на всех участках поля не жалея себя, но он один, остальные, по большей части- выглядят несколько обескровленными.

Спартак на стадии становления, ищет свою игру с новым тренером, но пока игра КБ далека от совершенства и главным образом в центре поля и в ЦЗ, где Ву часто теряет позицию, а в Махачкале и вовсе был удален... Если Краснодар, усилиями Кривцова, Черникова и Сперцяна грамотно закроют центр поля и не дадут спартачам разбежаться, то силы будут примерно равны и на первый план выйдет стратегия тренеров, кто окажется более прагматичным, хотя, в играх, двух самых играющих команд России- прагматичности не должно быть и близко...
Bad Listener
сегодня в 16:20, ред.
А Ахмат не голоден до побед? А Ростов? Почему преимущества какого то середняка определяется каким то голодом до побед? Притянуто за уши. Спартак уже давно не является тем клубом который по праву может считать себя хищником, они последние два с половиной десятка лет всё больше пытаются из себя его изображать. Но иллюзии создаваемые лукойловской пресс-службой слишком долго вводили нас в заблуждение. Спартак не играет на победы, Спартак играет на рекламные эффекты для нефтепродуктов.

Ну а преимущество от поддержки болельщиков нивелируется тем что спартаковцам плевать на болельщиков, а когда плевать то плевать и на недовольство, и на радость, и на поддержку, невозможно наплевать на что то одно и при этом получать сливки с другого. Малодушие когда оно есть то оно во всём проявляется.
5ps68z2guuea
сегодня в 16:18
Краснодару только победы, не смотря на мнение Аршавина.
Гость
