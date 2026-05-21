Аршавин назвал фаворита Суперфинала Кубка России

Бывший игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».
Мне кажется, во‑первых, «Спартак» более голоден [до побед]. Не помню, когда они последний раз брали титул. На «Краснодаре» психологически должно сказаться то, что они упустили лидерство за тур до конца РПЛ. «Краснодар» играет одним составом, матч будет в Москве, в «Лужниках», где, наверное, будет полная чаша спартаковских болельщиков. На мой взгляд, только класс «Краснодара» говорит за него, все остальное, все факторы говорят за «Спартак».
Тем он и интересен кубок , что непредсказуем...
Спартак на стадии становления, ищет свою игру с новым тренером, но пока игра КБ далека от совершенства и главным образом в центре поля и в ЦЗ, где Ву часто теряет позицию, а в Махачкале и вовсе был удален... Если Краснодар, усилиями Кривцова, Черникова и Сперцяна грамотно закроют центр поля и не дадут спартачам разбежаться, то силы будут примерно равны и на первый план выйдет стратегия тренеров, кто окажется более прагматичным, хотя, в играх, двух самых играющих команд России- прагматичности не должно быть и близко...
Ну а преимущество от поддержки болельщиков нивелируется тем что спартаковцам плевать на болельщиков, а когда плевать то плевать и на недовольство, и на радость, и на поддержку, невозможно наплевать на что то одно и при этом получать сливки с другого. Малодушие когда оно есть то оно во всём проявляется.