Мартинес связал шансы Португалии на ЧМ-2026 с нумерологией

сегодня, 16:21

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что верит в значение цифры шесть для национальной команды.

Я верю в нумерологию. Мне кажется, цифра шесть способна принести нам успех. В 2016 году мы завоевали золото европейского первенства, в 1966-м команда показала свой наивысший результат на мировых чемпионатах, заняв третье место, а в 2006 году мы дошли до полуфинала… Сейчас пришел момент взять то, чего португальский футбол абсолютно достоин.

3j3mj7r6674g
сегодня в 18:08
Шансы есть, команда у них хорошая,дело тренера команду собрать до кучи единомышленников
lazzioll
сегодня в 17:18
шестой чемпионат Роналду. но если так сильно верить в цифры а не ставить игру. то можно шестыми стать))
Bad Listener
сегодня в 16:30, ред.
Придётся тогда когда Кришу будет 66 снова его вызвать в сборную.
xegqr2n8xe8p
сегодня в 16:27
Цифры цифрами, а шансы шансами.
