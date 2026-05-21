Мартинес связал шансы Португалии на ЧМ-2026 с нумерологией
Главный тренер сборной Португалии заявил, что верит в значение цифры шесть для национальной команды.
Я верю в нумерологию. Мне кажется, цифра шесть способна принести нам успех. В 2016 году мы завоевали золото европейского первенства, в 1966-м команда показала свой наивысший результат на мировых чемпионатах, заняв третье место, а в 2006 году мы дошли до полуфинала… Сейчас пришел момент взять то, чего португальский футбол абсолютно достоин.
