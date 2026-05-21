Губерниев назвал российский клуб, в котором ждут Кокорина

сегодня, 16:34

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о будущем нападающего Александра Кокорина, который покинул «Арис».

Я жду, что он купит «Металлист» Королев. Кокорин поможет областному футболу, наукограду и генеральному директору клуба. Он может быть там игроком или играющим тренером. Поэтому ждем. Думаю, денег на эту покупку у него хватит.

lobsterdam
сегодня в 18:56
Биатлонист является агентом Металлиста? Что так встревожился и встрепенулся вдруг, может что-то знает или желает поучаствовать?
Kosmos58
сегодня в 18:47
Блин, и сюда влез! Его одного было много, да ещё и сыночек в добавок на МатчТв...
112910415
сегодня в 18:21
во всякую бочку затычка ! )
nrb38s6geumu
сегодня в 17:37
Нужен Кокорину какой-то Королев, он к дружбанам в Дубай поедет.
Jeck Denielse
сегодня в 16:48, ред.
По нисходящей.....
Есть тонкий юмор....
Есть остроумный юмор....
Есть юмор КВН....
Есть юмор Аншлага....
Есть юмор Губерниева....

Интересно ему нравится одному над своими шутками смеятся...???
Bad Listener
сегодня в 16:41, ред.
Офигеть, ну а я жду что Кокорин купит мой старый пылесос как раритет за пару лямов, думаю денег у него хватит, давно жду, так что в очередь. Вообще, помогите лучше кто нибудь биатлону, а то у тамошних комментаторов кризис безработицы.
