Россия. Премьер-Лига 2025/2026

«Урал» обратится в КДК по эпизоду со спорным голом в стыковом матче

сегодня, 17:13
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб направит обращение в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по моменту со спорным голом, забитым в ворота команды из Екатеринбурга в первом переходном матче с махачкалинским «Динамо» (0:1) за право принять участие в сезоне 2026/27 в Российской Премьер-Лиге.

Единственным забитым мячом отличился Миро на 5-й минуте. Гол был засчитан после видеопросмотра на предмет пересечения мячом линии ворот.

Мы будем подавать обращение в КДК РФС. Мы считаем, что гола не было, на записи с технической камеры видно, что мяч не пересёк линию ворот. Лайнсмен, во-первых, не добежал, во-вторых, не видел момента, поэтому непонятно, почему он решил засчитать гол. Мы считаем, что это несправедливо, и судья совершил роковую ошибку, которая повлияла на результат.

Ответный поединок пройдёт 23 мая на домашнем стадионе представителя РПЛ.

112910415
сегодня в 18:13
увы, счет не изменится ... (
drug01
сегодня в 17:39
К сожалению так,поезд уже ушёл!
Bad Listener
сегодня в 17:35
У КДК нет эффективного рабочего протокола действий в подобных ситуациях, все это знают и уже давно приняли ошибки судейства как данность, да они могут даже признать ошибку, но счёт матча уже зафиксировал и обжалованию не подлежит.
Гость
