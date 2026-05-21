«Урал» обратится в КДК по эпизоду со спорным голом в стыковом матче

Президент «Урала» сообщил, что клуб направит обращение в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) по моменту со спорным голом, забитым в ворота команды из Екатеринбурга в первом переходном матче с махачкалинским «Динамо» (0:1) за право принять участие в сезоне 2026/27 в Российской Премьер-Лиге.

Единственным забитым мячом отличился на 5-й минуте. Гол был засчитан после видеопросмотра на предмет пересечения мячом линии ворот.

Мы будем подавать обращение в КДК РФС . Мы считаем, что гола не было, на записи с технической камеры видно, что мяч не пересёк линию ворот. Лайнсмен, во-первых, не добежал, во-вторых, не видел момента, поэтому непонятно, почему он решил засчитать гол. Мы считаем, что это несправедливо, и судья совершил роковую ошибку, которая повлияла на результат.