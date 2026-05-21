Модрич включён в расширенную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира

сегодня, 17:39

Сборная Хорватии под руководством главного тренера Златко Далича объявила расширенную заявку команды на чемпионат мира 2026 года.

Вратари

Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»).

Защитники

Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Мартин Эрлич («Мидтьюлланд»), Лука Вушкович («Гамбург»).

Полузащитники

Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Петар Сучич («Интер», Милан), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).

Нападающие

Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).

На турнире хорваты выступят в группе L с Англией, Ганой и Панамой. Перед мундиалем национальная команда проведёт товарищеские матчи с Бельгией 2 июня и Словенией 7-го числа.

Bad Listener
сегодня в 18:05, ред.
Нету в мировом футболе новых ярких зрелых игроков, приходится брать тех что ещё стоят на ногах из старой гвардии, Месси, Криштиану, Модрича.
f55jkvr9rgmf
сегодня в 17:56
Ну без него пока никак... символ сборной....
shur
сегодня в 17:48
.... бывший мозг "Реала" Мадрид, перетекает в голову Сборной
Хорватии со всеми вытекающими, ждём передач,пасов,откровений!
