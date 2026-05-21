Надежда Кадышева и Т.А.Т.У выступят на Суперфинале Кубка России

сегодня, 17:59

На матче Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдёт масштабная концертная программа в чаше стадиона. Её концепция будет посвящена Году единства народов России.

Даст старт программе музыкальный сет DJ Groove. Звёздами номера открытия «Россия у нас одна» станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль «Золотое Кольцо». Их выступление будет сопровождаться масштабной хореографией с участием танцоров в костюмах народов России.

Гимн России перед началом игры исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы».

Парад всех участников Кубка России после окончания матча сопроводит выступление группы Т.А.Т.У.

Зрителей на территорию стадиона начнут запускать в 15:00. Начало игры – в 18:00 по московскому времени.

shur
shur ответ t8eqp4vgcysg (раскрыть)
сегодня в 18:45
...не все члены семьи понимают футбол и из за уважения идут на
игру! Что то должно быть и для них и для тех кто приготовился мотать нервы все 90 минут...! =))
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:43
Лучше лёд, колу и виски)...
Eternal Dreamer
сегодня в 18:37, ред.
Достаточно интересный выбор исполнителей. Кадышева в прошлом году собирала полные залы как и женщин, так и мужчин, вирусилась в соцсетях. Люди как будто действительно соскучились по такой простой народной музыке.

Лично мне кажется, что подобная музыка и достаточно возрастная исполнительница не очень подходят под такое событие, но многие люди точно могут быть рады. Еще это похоже на какую-то нашу альтернативу с нашей стороны Мадонне и Шакире, которые будут выступать на ЧМ-2026. А вот группу Т.А.Т.У будет довольно интересно услышать - хорошие хиты у них имеются, хоть и многие хотели бы видеть Максим.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:24
Пипец Спартаку, Максима не пригласили. Которая "Знаешь ли ты?" спивает...
112910415
сегодня в 18:12
ЭТО зачем ?!
Bad Listener
сегодня в 18:07, ред.
А как же быть тем болельщикам которые пришли футбол посмотреть? Для них что нибудь интересное будет? Возня с мячом как и кислота в глаза за интересное не считается.
Capral
сегодня в 18:03
Уже лучше балет на льду.
t8eqp4vgcysg
сегодня в 18:01
Не понимаю зачем нужно такое шоу.
