Надежда Кадышева и Т.А.Т.У выступят на Суперфинале Кубка России

На матче Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдёт масштабная концертная программа в чаше стадиона. Её концепция будет посвящена Году единства народов России.
Даст старт программе музыкальный сет DJ Groove. Звёздами номера открытия «Россия у нас одна» станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль «Золотое Кольцо». Их выступление будет сопровождаться масштабной хореографией с участием танцоров в костюмах народов России.
Гимн России перед началом игры исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы».
Парад всех участников Кубка России после окончания матча сопроводит выступление группы Т.А.Т.У.
Зрителей на территорию стадиона начнут запускать в 15:00. Начало игры – в 18:00 по московскому времени.
Лично мне кажется, что подобная музыка и достаточно возрастная исполнительница не очень подходят под такое событие, но многие люди точно могут быть рады. Еще это похоже на какую-то нашу альтернативу с нашей стороны Мадонне и Шакире, которые будут выступать на ЧМ-2026. А вот группу Т.А.Т.У будет довольно интересно услышать - хорошие хиты у них имеются, хоть и многие хотели бы видеть Максим.