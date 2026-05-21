Надежда Кадышева и Т.А.Т.У выступят на Суперфинале Кубка России

сегодня, 17:59

На матче Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдёт масштабная концертная программа в чаше стадиона. Её концепция будет посвящена Году единства народов России.

Даст старт программе музыкальный сет DJ Groove. Звёздами номера открытия «Россия у нас одна» станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль «Золотое Кольцо». Их выступление будет сопровождаться масштабной хореографией с участием танцоров в костюмах народов России.

Гимн России перед началом игры исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы».

Парад всех участников Кубка России после окончания матча сопроводит выступление группы Т.А.Т.У.

Зрителей на территорию стадиона начнут запускать в 15:00. Начало игры – в 18:00 по московскому времени.