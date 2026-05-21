Семак назвал особенность последних трёх лет в чемпионате России

сегодня, 18:24

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отличии последних сезонов РПЛ.

Последние три года в нашем чемпионате идёт очень плотная и тяжёлая борьба практически до самого последнего тура, до самой последней минуты. Для болельщиков это очень хорошо и интересно — смотреть чемпионат и матчи, которые проходят с таким накалом. Особенность последних трёх лет заключается в том, что три года назад три команды, в двух последних розыгрышах две команды претендуют на чемпионство, набирая при этом большое количество очков, мало ошибаясь. В этом есть определённая сложность, цена ошибок очень высока.

Я бы отметил роль всей команды. В каких-то отрезках чемпионата Александр Соболев проявил себя ярко, в каких-то — другие игроки, тот же Максим Глушенков, Андрей Мостовой, наши иностранные футболисты. Мне кажется, что именно в этом сезоне абсолютно командная победа, потому что в индивидуальных топах практически нет наших игроков, в первой пятёрке бомбардиров нет наших футболистов. У нас и наименьшая зависимость от отдельно взятых игроков. Именно это чемпионство кажется больше командным.

Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:09
Натужно первым стал ...это то же самое...если бы не юбилей...сам понимаешь где бы были)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:06
Революционная ситуация когда "верхи не могут, низы не хотят" сложилась бы если Зенит стал второй год к ряду вторым....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:04
+100000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Capral
Capral
сегодня в 19:59
В игре Зенита не так чувствуется временный спад основных исполнителей, как в Краснодаре. Кроме того, Зенит больше подготовлен психологически и морально, при возможных игровых стрессовых ситуациях. Глушенков, который является главным дирижером Зенита не так сильно подвержен эмоциям и физически крепче Сперцяна. Ну а про Вендела и разговора нет. На сегодняшний день, ни в одной команде РПЛ нет второго такого игрока универсала, способного так грамотно читать соперника, предвидеть его ходы и так продуктивно действовать в решающих эпизодах игры... Другими словами- Зенит самая сбалансированная команда в плане кадров и исполнителей.
Как бы я не относился к Семаку, но, если предельно объективно, вероятно, его роль в создании командной игры, полностью отрицать не стоит.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:57, ред.
"верхи не могут, низы не хотят")...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:22
Утрата гегемонизма.....Зенита....вот главная особенность....
И это не другие клубы "подпрыгнули".....
Это 41гей Богданович "просели".....
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:06, ред.
Да, ещё бы футбол был при этом при всём и вообще не жизнь а сказка, но футбола завезти забыли, отскоки и рикошеты одни, половину рикошетов на ВАР пересматривают ещё которые яйца выеденного не стоят.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:00
есть одна маленькая зависимость- грязьпром называется))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:59, ред.
У Зенита уже много лет есть жесткая зависимость от одного человека. Его фамилия Миллер. Как только эта зависимость исчезнет Зенит будет бороться с Ростовом за место в десятке РПЛ. Это видно всем
Futurista
Futurista
сегодня в 18:59, ред.
Ну понятно)...
Слушай, обидно, да? Понимаешь, какая интересная штука получается в нашем футбольном районе за последние три года!...Картина следующая: Никакого уважения к авторитетам!...Борьба идет не на жизнь, а на смерть. До самых последних минут финального свистка! Конкуренция — сумасшедшая! Раньше три кандидата на папаху стояли, теперь два, но зато каких! Самые уважаемые люди города! Каждая ошибка — это катастрофа! Слюшай, шагнул не туда — и всё, пиши пропало. Очки считают как чистокровных баранов в лучшем отаре!...В общем, так скажу: для нашего дорогого зрителя это, конечно, чистый праздник и высокохудожественное зрелище....Но нервы тренеру мотают — честное слово, ни в какие ворота не лезет!)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:32, ред.
Всё верно сказал, командная победа. Нет какой-то зависимости от одного игрока, как от Кордобы в Краснодаре, Батракова в Локо или Даку в Рубине. И это очень хорошо...
Гость
