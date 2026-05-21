Семак назвал особенность последних трёх лет в чемпионате России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отличии последних сезонов РПЛ.
Последние три года в нашем чемпионате идёт очень плотная и тяжёлая борьба практически до самого последнего тура, до самой последней минуты. Для болельщиков это очень хорошо и интересно — смотреть чемпионат и матчи, которые проходят с таким накалом. Особенность последних трёх лет заключается в том, что три года назад три команды, в двух последних розыгрышах две команды претендуют на чемпионство, набирая при этом большое количество очков, мало ошибаясь. В этом есть определённая сложность, цена ошибок очень высока.
Я бы отметил роль всей команды. В каких-то отрезках чемпионата Александр Соболев проявил себя ярко, в каких-то — другие игроки, тот же Максим Глушенков, Андрей Мостовой, наши иностранные футболисты. Мне кажется, что именно в этом сезоне абсолютно командная победа, потому что в индивидуальных топах практически нет наших игроков, в первой пятёрке бомбардиров нет наших футболистов. У нас и наименьшая зависимость от отдельно взятых игроков. Именно это чемпионство кажется больше командным.
Слушай, обидно, да? Понимаешь, какая интересная штука получается в нашем футбольном районе за последние три года!...Картина следующая: Никакого уважения к авторитетам!...Борьба идет не на жизнь, а на смерть. До самых последних минут финального свистка! Конкуренция — сумасшедшая! Раньше три кандидата на папаху стояли, теперь два, но зато каких! Самые уважаемые люди города! Каждая ошибка — это катастрофа! Слюшай, шагнул не туда — и всё, пиши пропало. Очки считают как чистокровных баранов в лучшем отаре!...В общем, так скажу: для нашего дорогого зрителя это, конечно, чистый праздник и высокохудожественное зрелище....Но нервы тренеру мотают — честное слово, ни в какие ворота не лезет!)...
Как бы я не относился к Семаку, но, если предельно объективно, вероятно, его роль в создании командной игры, полностью отрицать не стоит.