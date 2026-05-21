Семак назвал особенность последних трёх лет в чемпионате России

Главный тренер «Зенита» рассказал об отличии последних сезонов РПЛ .

Последние три года в нашем чемпионате идёт очень плотная и тяжёлая борьба практически до самого последнего тура, до самой последней минуты. Для болельщиков это очень хорошо и интересно — смотреть чемпионат и матчи, которые проходят с таким накалом. Особенность последних трёх лет заключается в том, что три года назад три команды, в двух последних розыгрышах две команды претендуют на чемпионство, набирая при этом большое количество очков, мало ошибаясь. В этом есть определённая сложность, цена ошибок очень высока.

Я бы отметил роль всей команды. В каких-то отрезках чемпионата Александр Соболев проявил себя ярко, в каких-то — другие игроки, тот же Максим Глушенков, Андрей Мостовой, наши иностранные футболисты. Мне кажется, что именно в этом сезоне абсолютно командная победа, потому что в индивидуальных топах практически нет наших игроков, в первой пятёрке бомбардиров нет наших футболистов. У нас и наименьшая зависимость от отдельно взятых игроков. Именно это чемпионство кажется больше командным.