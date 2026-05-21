Россия — в первой семёрке стран Европы по посещаемости кубка страны

сегодня, 18:35

Кубок России занимает 7-е место среди национальных кубков европейских стран по средней посещаемости матчей. В среднем каждую игру турнира в сезоне 2025/26 посетило 7 998 зрителей.

По данным международного портала Transfermarkt, на первой строчке в рейтинге находится Кубок Германии с показателем 23 046 зрителей, на второй — Кубок Италии (19 243), замыкает тройку лидеров Кубок Англии (15 804).

В сезоне 2025/26 на поединках Пути РПЛ в среднем собиралось 14 479 зрителей, Пути регионов — 3 812. Общая средняя посещаемость соревнования выросла на 5,1% по сравнению с прошлым сезоном. В розыгрыше 2024/25 был зафиксирован результат 7 609.

Самой посещаемой встречей сезона 2025/26 без учёта Суперфинала, который состоится 24 мая, стала полуфинальная игра Пути регионов «Зенит» — «Спартаком» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 8 апреля 2026 года. Её посетили 52 150 зрителей.

Источник: rfs.ru Фото: РФС
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 20:39
Ну без Fan ID...посещаемость годная....
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:38
Средней посещаемости.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:30, ред.
Понятен перец...в семёрке....
У всех проиграл - и досвидос.....
А нашим доблестным клубам тяжелей вылететь из Кубка чем продолжить в нём играть...
Иными словами...если довести количество кубковых игр по 20 у каждой команды в сезон.....мы будем в тройке по посещаемости....
У нас финалисты.....одни 4 раза не выиграли....вторые 5.....по ходу чудо-кубка....
И оба в Финале....с 5-ю поражениями на двоих))
А Семак проиграл 1 встречу....и за бортом....

Ладно...кто бы там ни взял Кубок....его ждёт в Суперкубке Чемпион !!!!!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 18:39, ред.
А по продаже билетов на финал на каком? Наверное, на последнем. Продали большую часть билетов перекупам.
Гость
