Россия — в первой семёрке стран Европы по посещаемости кубка страны

Кубок России занимает 7-е место среди национальных кубков европейских стран по средней посещаемости матчей. В среднем каждую игру турнира в сезоне 2025/26 посетило 7 998 зрителей.

По данным международного портала Transfermarkt, на первой строчке в рейтинге находится Кубок Германии с показателем 23 046 зрителей, на второй — Кубок Италии (19 243), замыкает тройку лидеров Кубок Англии (15 804).

В сезоне 2025/26 на поединках Пути РПЛ в среднем собиралось 14 479 зрителей, Пути регионов — 3 812. Общая средняя посещаемость соревнования выросла на 5,1% по сравнению с прошлым сезоном. В розыгрыше 2024/25 был зафиксирован результат 7 609.

Самой посещаемой встречей сезона 2025/26 без учёта Суперфинала, который состоится 24 мая, стала полуфинальная игра Пути регионов «Зенит» — «Спартаком» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 8 апреля 2026 года. Её посетили 52 150 зрителей.