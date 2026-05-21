«Урал» обратился в ЭСК по нескольким моментам игры с «Динамо» Махачкала

1779379035

сегодня, 18:57

«Урал» сообщил об обращении в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по нескольким моментам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо» (0:1) за право сыграть в следующем сезоне в РПЛ .

Клуб из Екатеринбурга попросил дать оценку эпизоду с засчитанным голом. Единственный гол в прошедшей встрече забил на 5-й минуте, он был засчитан после видеопросмотра на предмет того, пересёк ли мяч линию ворот.

Также в обращении речь идёт о неназначенном пенальти в ворота махачкалинской команды. В «Урале» выразили уверенность, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами во вчерашней игре.

Кроме того, в клубе из Екатеринбурга отметили, что и в прошлом году в переходных матчах команда пострадала от судейских ошибок, что впоследствии было признано официально (тогда ЭСК единогласно постановила, что в ответной игре с «Ахматом» судья ошибочно отменил взятие ворот грозненского клуба из-за офсайда у Андрея Егорычева).