«Урал» обратился в ЭСК по нескольким моментам игры с «Динамо» Махачкала

сегодня, 18:57
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Урал» сообщил об обращении в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по нескольким моментам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо» (0:1) за право сыграть в следующем сезоне в РПЛ.

Клуб из Екатеринбурга попросил дать оценку эпизоду с засчитанным голом. Единственный гол в прошедшей встрече забил Миро на 5-й минуте, он был засчитан после видеопросмотра на предмет того, пересёк ли мяч линию ворот.

Также в обращении речь идёт о неназначенном пенальти в ворота махачкалинской команды. В «Урале» выразили уверенность, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами во вчерашней игре.

Кроме того, в клубе из Екатеринбурга отметили, что и в прошлом году в переходных матчах команда пострадала от судейских ошибок, что впоследствии было признано официально (тогда ЭСК единогласно постановила, что в ответной игре с «Ахматом» судья ошибочно отменил взятие ворот грозненского клуба из-за офсайда у Андрея Егорычева).

Bad Listener
сегодня в 20:40
Урал уже во всю к РПЛ готовится, тренируется письма в ЭСК и КДК писать после каждого матча)
Freche
сегодня в 19:36
Естественно результат никто не отменит, но негодование Урала понятно. Второй стык подряд засуживают. Повторюсь, что Динамо могли и без помощи судей выиграть, но по вчерашнему матчу ошибок арбитра было прилично.
Судья Антон Фролов не первый раз допускает критические ошибки в матчах Урала. В прошлом сезоне он совершенно безобразно отсудил матч Родина - Урал и просто отобрал победу у Урала, отдав её Родине (3-2). Наверно Урал хочет, чтобы его отстранили.
