В Ла Лиге собираются внедрить искусственный интеллект в сферу судейства

Президент Ла Лиги рассказал о возможном введении искусственного интеллекта в область судейства в сезоне 2026/27.

Мы собираемся внедрить ИИ в сферу судейства. Планируем реализовать две ключевые вещи. Во-первых, оценку работы судей. Когда проводится матч, Технический комитет судей (CTA) имеет экспертов, которые оценивают определённые аспекты судейства. Всего 30 различных критериев. В настоящее время это делается с помощью естественного интеллекта, но на 20 арбитров приходится 30 наблюдателей.

С помощью искусственного интеллекта мы создаём инструмент, позволяющий по крайней мере 40% оценок объективно выноситься ИИ. На основе всех матчей создаётся инструмент, который формирует алгоритмы. ИИ будет анализировать всё и сообщит, в чём он был прав. Мы делаем процесс более объективным.

И вместе с этим — назначение судей на матчи. С помощью ИИ комитету будут предложены три арбитра. Я твёрдо верю в естественный интеллект, но есть вещи, где ИИ должен помочь.