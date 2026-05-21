Рулевой «Овьедо» покинет клуб по окончании сезона

сегодня, 20:14

Главный тренер «Реал Овьедо» на пресс-конференции подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона.

Команда не смогла сохранить место в Ла Лиге и возвращается в Сегунду спустя год. После 37 туров она занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Мы не будем продолжать. Для нас было большой честью представлять такой клуб, и мы очень ценим предложение остаться, но приняли это решение. Мы пришли в трудное время. У «Овьедо» большое будущее, с высокими шансами на возвращение в Примеру. Что остаётся неизменным, так это сам клуб. У нас есть глубоко укоренившаяся фанатская база, которая наполняет гордостью нас, членов клуба.

Также специалист опроверг слухи о разногласиях с полузащитником Санти Касорлой:

Некоторые люди придумали историю о том, что у меня были проблемы с Санти, но это неправда. С самого первого дня он проявил готовность к сотрудничеству. У нас были отличные отношения. Эта тень, созданная СМИ , не соответствует действительности. Не знаю, откуда она взялась.

О заключительной игре сезона с «Мальоркой» на выезде Альмада сказал следующее: