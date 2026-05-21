Магуайр шокирован решением не включать его в состав сборной Англии на ЧМ

сегодня, 20:43

Сборная Англии завтра, 22 мая, объявит итоговую заявку из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года.

При этом, как сообщается в СМИ , главный тренер команды решил не включать в состав защитника «Манчестер Юнайтед» . Футболист отреагировал на это, сказав следующее:

Я был уверен, что после такого сезона смогу сыграть важную роль в сборной этим летом. Это решение шокировало и огорчило меня. Желаю игрокам всего наилучшего.

Магуайр в марте впервые с сентября 2024-го был вызван в национальную команду и принял участие в товарищеских матчах с Уругваем и Японией.

По данным источника, Тухель рассматривает возможность включения из «Челси» в окончательный состав.