Магуайр шокирован решением не включать его в состав сборной Англии на ЧМ

сегодня, 20:43

Сборная Англии завтра, 22 мая, объявит итоговую заявку из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года.

При этом, как сообщается в СМИ, главный тренер команды Томас Тухель решил не включать в состав защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра. Футболист отреагировал на это, сказав следующее:

Я был уверен, что после такого сезона смогу сыграть важную роль в сборной этим летом. Это решение шокировало и огорчило меня. Желаю игрокам всего наилучшего.

Магуайр в марте впервые с сентября 2024-го был вызван в национальную команду и принял участие в товарищеских матчах с Уругваем и Японией.

По данным источника, Тухель рассматривает возможность включения Леви Колуилла из «Челси» в окончательный состав.

shur
сегодня в 21:19
...одно дело вышибалой в Баре работать, другое дело кого бить,зачем,грамотно и почему, но это не про этого верзилу! Друг Де Хея заказал хереса по этому поводу, "поминки" по Сборной отметить!
25процентный клоун
сегодня в 20:59
Тухель заплатит за это.
Nenash
сегодня в 20:46
"Хладон" закончился.. 🤭
Гость
