Магуайр шокирован решением не включать его в состав сборной Англии на ЧМ

Сборная Англии завтра, 22 мая, объявит итоговую заявку из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года.
При этом, как сообщается в СМИ, главный тренер команды Томас Тухель решил не включать в состав защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра. Футболист отреагировал на это, сказав следующее:
Я был уверен, что после такого сезона смогу сыграть важную роль в сборной этим летом. Это решение шокировало и огорчило меня. Желаю игрокам всего наилучшего.
Магуайр в марте впервые с сентября 2024-го был вызван в национальную команду и принял участие в товарищеских матчах с Уругваем и Японией.
По данным источника, Тухель рассматривает возможность включения Леви Колуилла из «Челси» в окончательный состав.