Нагельсманн рассчитывает на Нойера в качестве основного вратаря на ЧМ-2026

сегодня, 21:24

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал включение вратаря «Баварии» Мануэля Нойера в итоговую заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Мы планируем использовать его в качестве основного вратаря, зная, что у нас есть запасной голкипер мирового класса. Думаю, всем известно, какая аура окружает Ману и какие качества он привносит в команду. Именно поэтому он абсолютно заслуживает места в составе.

Все комментарии
Dauletbek
сегодня в 23:28
Нойер, как некоторые президенты и депутаты, ну не хочет уходить, уступить дорогу молодым.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:39, ред.
Видимо Нагель слишком молод и не помнит, что именно из-за Нойера Германия провалилась на ЧМ -18в Москве, где не вышла из группы. Мануэль и сам не понимает, что его лучшие годы давно позади и он уже уехал с ярмарки домой
Capral
Capral
сегодня в 21:36
Вот интересная статья, отвечающая на многие вопросы по сборной Германии:"Nagelsmann steht vor gravierenden Problemen".
Послезавтра посмотрим на двух сборников из Баварии и Штутгарта... Нагель не хотел брать Нойера, но заставили.
