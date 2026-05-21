Нагельсманн рассчитывает на Нойера в качестве основного вратаря на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Германии прокомментировал включение вратаря «Баварии» в итоговую заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.
Мы планируем использовать его в качестве основного вратаря, зная, что у нас есть запасной голкипер мирового класса. Думаю, всем известно, какая аура окружает Ману и какие качества он привносит в команду. Именно поэтому он абсолютно заслуживает места в составе.
Послезавтра посмотрим на двух сборников из Баварии и Штутгарта... Нагель не хотел брать Нойера, но заставили.