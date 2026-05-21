Сборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен представил окончательную заявку из 26 футболистов на чемпионат мира 2026 года.
В состав не включён голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин, весной получивший норвежское гражданство.
Вратари
Эрьян Нюланд («Севилья»), Сандер Тангвик («Гамбург»), Эгил Селвик («Уотфорд»).
Защитники
Кристофер Аэр («Брентфорд»), Лео Эстигор («Дженоа»), Давид Вольф («Вулверхэмптон»), Фредрик Бьоркан («Будё-Глимт»), Маркус Педерсен («Торино»), Эггем Торбьерн («Болонья»), Сондре Лангос («Дерби Каунти»), Хенрик Фальхенер («Викинг»), Юлиан Риерсон («Боруссия», Дортмунд).
Полузащитники
Мортен Торсбю («Кремонезе»), Патрик Берг («Будё-Глимт»), Сандер Берге («Фулхэм»), Мартин Эдегор («Арсенал», Лондон), Фредрик Аурснес («Бенфика»), Кристиан Торстведт («Сассуоло»), Тело Асгард («Рейнджерс»), Антонио Нуса («РБ Лейпциг»), Андреас Шельдеруп («Бенфика»), Оскар Бобб («Фулхэм»), Йенс Хауге («Будё-Глимт»).
Нападающие
Александр Серлот («Атлетико», Мадрид), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Йорген Странд Ларсен («Кристал Пэлас»).
1 июня норвежская команда проведёт товарищеский матч со Швецией, а 7-го числа — с Марокко. На ЧМ-2026 национальная команда выступит в группе I с Францией, Сенегалом и Ираком.