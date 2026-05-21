Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии с «Аль-Насром»

вчера, 22:57

«Аль-Наср» выиграл у «Дамака» (4:1) в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Счёт на 34-й минуте открыл Садио Мане. Удвоил преимущество команды из Эр-Рияда Кингсли Коман на 52-й. Морлае Сулла на 58-й с пенальти сократил отставание гостей в счёте. На 63-й увеличил отрыв хозяев поля, а на 81-й сделал дубль.

«Аль-Наср» набрал 86 очков и стал чемпионом страны. Этот титул стал первым официальным для Роналду в составе саудовской команды. Португалец выступает за неё с конца декабря 2022 года.