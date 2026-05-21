Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии с «Аль-Насром»

вчера, 22:57
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)4 : 1Логотип футбольный клуб Дамак (Хамис-Мушайт)ДамакМатч завершен

«Аль-Наср» выиграл у «Дамака» (4:1) в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Счёт на 34-й минуте открыл Садио Мане. Удвоил преимущество команды из Эр-Рияда Кингсли Коман на 52-й. Морлае Сулла на 58-й с пенальти сократил отставание гостей в счёте. На 63-й Криштиану Роналду увеличил отрыв хозяев поля, а на 81-й сделал дубль.

«Аль-Наср» набрал 86 очков и стал чемпионом страны. Этот титул стал первым официальным для Роналду в составе саудовской команды. Португалец выступает за неё с конца декабря 2022 года.

ABir
сегодня в 00:00
Поздравления Криштиану с еще одним трофеем! Хочется, чтобы этот трофей придал ему дополнительных сил и эмоций перед предстоящим ЧМ.
CCCP1922
вчера в 23:56
Наконец-то это свершилось... Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии 🇸🇦 по футболу. Правда пришлось немного подождать, но ожидание лишь усиливает положительные эмоции. Криштиану лично отметился двумя голами в зачёт первой тысячи — их номера 972 и 973. Особенно был хорош мяч, забитый со штрафного удара. С удовольствием посмотрел чемпионский матч Аль-Насра. Осталось пожелать Криштиану Роналду удачно выступить на Чемпионате мира по футболу и показать достойный результат!!! Здоровья ему!!!
Nenash
вчера в 23:54
Поздравляем любителей Криштика.. Дождались.. ☝️🤭
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:49
С 2022 мешал команде стать чемпионами. Но они всё равно смогли.
v6e685exq7wm
вчера в 23:31
Стоит только поздравить Роналду с таким трофеем.
Qvincy30
вчера в 23:28
Легенда, осталось добить тысячу, и можно отдыхать )
KAY_717
вчера в 23:16
Да ладно
25процентный клоун
вчера в 23:06
Легенда футбола! Сегодня радуемся за тебя и празднуем.
Capral
вчера в 23:02
Молодец Рончик!!!!!!!
