Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыБельгия. Про-Лига 2025/2026

«Брюгге» в 20-й раз выиграл чемпионат Бельгии

вчера, 23:31
МехеленЛоготип футбольный клуб Мехелен2 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

«Мехелен» сыграл вничью с «Брюгге» в матче чемпионата Бельгии (2:2).

На 17-й минуте гости вышли вперёд усилиями Христоса Цолиса. На 49-й хозяева поля отыгрались — мяч забил Майрон ван Бредероб. На 51-й «чёрно-синие» снова повели в счёте после гола Николо Тресольди. Автогол Тристана ван дер Хевела позволил восстановить равенство на табло на 87-й.

В параллельной игре занимающий 2-е место «Юнион Сент-Жиллуаз» сыграл на выезде вничью с «Гентом» (0:0). Этот результат помог «Брюгге» выиграть чемпионат. Клуб набрал 84 очка за тур до конца сезона.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Вольфсбург» сыграл вничью с «Падерборном» в матче за место в Бундеслиге
Вчера, 23:25
Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии с «Аль-Насром»
Вчера, 22:57
«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» и стала обладателем Лиги Европы
20 мая
«Акрон» в гостях обыграл «Ротор» в первом стыковом матче РПЛ
20 мая
«Урал» уступил махачкалинскому «Динамо» в первой переходной игре
20 мая
«Челси» переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
20 мая
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 