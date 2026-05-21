«Брюгге» в 20-й раз выиграл чемпионат Бельгии

вчера, 23:31

«Мехелен» сыграл вничью с «Брюгге» в матче чемпионата Бельгии (2:2).

На 17-й минуте гости вышли вперёд усилиями Христоса Цолиса. На 49-й хозяева поля отыгрались — мяч забил Майрон ван Бредероб. На 51-й «чёрно-синие» снова повели в счёте после гола Николо Тресольди. Автогол Тристана ван дер Хевела позволил восстановить равенство на табло на 87-й.

В параллельной игре занимающий 2-е место «Юнион Сент-Жиллуаз» сыграл на выезде вничью с «Гентом» (0:0). Этот результат помог «Брюгге» выиграть чемпионат. Клуб набрал 84 очка за тур до конца сезона.