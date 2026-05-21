Палмер, Фоден и Шоу не вошли в состав сборной Англии на чемпионат мира

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель принял несколько важных решений по составу национальной команды перед завтрашним объявлением итоговой заявки на чемпионат мира-2026.
Наиболее отмечается включение в список нападающего саудовского «Аль-Ахли» Айвена Тоуни, а также вингера лондонского «Арсенала» Нони Мадуэке и защитника «Ньюкасла» Валентино Ливраменто.
Ранее сообщалось о том, что в состав вошёл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. Также появилась информация об отсутствии в заявке защитников Харри Магуайра, Люка Шоу (МЮ), Леви Колуилла («Челси»), хавбеков Адама Уортона («Кристал Пэлас»), Коула Палмера («Челси»), Фила Фодена («Манчестер Сити») и Льюиса Холла («Ньюкасл»).