Алексей Медведев стал главным тренером «Сатурна»

1779399297

сегодня, 00:34

«Сатурн» объявил о назначении главным тренером команды.

Специалист вернулся в клуб из Раменского, за который играл в качестве футболиста в дебютный год «чёрно-синих» в высшем дивизионе чемпионата России (1999). Позже два раза возвращался в команду — когда она выступала в РПЛ , а также во Второй лиге, где в сезоне 2014/15 завершил профессиональную карьеру игрока. В общей сложности отыграл в клубе 156 матчей, забив 57 мячей.

Медведев уже возглавлял «Сатурн» в сезоне-2021/22. Его последним местом работы до нового назначения был «Новосибирск» (ныне «Сибирь»), который он покинул в августе 2024-го.