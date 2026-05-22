Неймар рискует пропустить ЧМ-2026 из-за травмы

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар может пропустить предстоящий чемпионат мира из-за повреждения икроножной мышцы.
По данным источника, в тренерском штабе сборной обеспокоены состоянием 34-летнего форварда. Из-за травмы Неймар пропустит ближайшие товарищеские матчи с Панамой и Египтом.
27 мая игрок пройдет медицинское обследование, после которого после которого главный тренер сборной Карло Анчелотти определится с дальнейшим участием форварда в турнире..
Можно ведь так по регламенту сделать до начала ЧМ?
Сборной Бразилии это только на пользу пойдёт,
она станет ещё сильнее.
Тут некоторые юзеры пишут, что лучше взять Жоао Педро вместо Нея....я полностью согласен с ними! Педро провел приличный сезон в хаосном Челси, старательный, молодой, глаза горят от футбола, а его бортанули....