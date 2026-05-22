Неймар рискует пропустить ЧМ-2026 из-за травмы

сегодня, 08:30

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии может пропустить предстоящий чемпионат мира из-за повреждения икроножной мышцы.

По данным источника, в тренерском штабе сборной обеспокоены состоянием 34-летнего форварда. Из-за травмы Неймар пропустит ближайшие товарищеские матчи с Панамой и Египтом.

27 мая игрок пройдет медицинское обследование, после которого после которого главный тренер сборной Карло Анчелотти определится с дальнейшим участием форварда в турнире..