Неймар рискует пропустить ЧМ-2026 из-за травмы

сегодня, 08:30

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар может пропустить предстоящий чемпионат мира из-за повреждения икроножной мышцы.

По данным источника, в тренерском штабе сборной обеспокоены состоянием 34-летнего форварда. Из-за травмы Неймар пропустит ближайшие товарищеские матчи с Панамой и Египтом.

27 мая игрок пройдет медицинское обследование, после которого после которого главный тренер сборной Карло Анчелотти определится с дальнейшим участием форварда в турнире..

Сортировать
Все комментарии
112910415
сегодня в 10:59
идея была чисто пиаровская ... толку уже не будет !
Nenash
сегодня в 10:11
На папу надавили и он, даже не разобравшись толком, - лоханулся.. Никто в здравом уме не брал бы его.. Любят федерации давить на тренеров.. Бразилии и Португалии в этом нет равных.. ☝️
A.S.A
сегодня в 09:36
Мне кажется, Неймара просто навязывают Анчи! Изначально сам тренер не особо хотел включать Неймара в состав, но в один момент всё резко поменялось.... Неймар это большая личность для бразильских болельщиков, хоть сам игрок уже давно угробил свой талант.....
Тут некоторые юзеры пишут, что лучше взять Жоао Педро вместо Нея....я полностью согласен с ними! Педро провел приличный сезон в хаосном Челси, старательный, молодой, глаза горят от футбола, а его бортанули....
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:18
Странно было было бы если бы он не получил травму. При его образе жизни он с футболом должен был завязать лет 5-6 назад . Жоао Педро на голову сильнее.
zqvrcq4tx2mb
сегодня в 09:01
Самый удачный расклад для Неймара, что бы не позориться.
Валерыч
сегодня в 09:00, ред.
Заменить травмированного Неймара на Жоао Педро и все дела.
Можно ведь так по регламенту сделать до начала ЧМ?
Сборной Бразилии это только на пользу пойдёт,
она станет ещё сильнее.
Agamaga005
сегодня в 08:59
Не нужен он сборной.
azq48eazraqn
сегодня в 08:59
Очень тяжело пропускать такое мероприятие.
пират Елизаветы
сегодня в 08:55
Старость не радость, Неймар))
Но думаю, ничего серьезного.
Просто журналисты любят раздувать тему
nnkjqb8k8522
сегодня в 08:47
Пусть медиков напрягут... наверняка есть спецы чтобы его привести в норму...
ybaak5ubx8v2
сегодня в 08:45
Думаю что его все же возьмут посидеть на лавочке...
KAY_717
сегодня в 08:41
Печалька
Гость
