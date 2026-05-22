Италия. Серия А 2025/2026

«Аталанта» близка к назначению Сарри

сегодня, 08:50

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри близок к назначению в «Аталанту». Итальянский специалист может заменить Раффаэле Палладино, который возглавляет клуб из Бергамо.

По данным инсайдера Николо Ширы, переговоры находятся на финальной стадии. Ожидается, что 67-летний Сарри подпишет контракт до лета 2029 года с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.

Также «Наполи» рассматривает главного тренера «Болоньи» Винченцо Итальяно как кандидата на замену Антонио Конте. Неаполитанский клуб предлагает соглашение до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

112910415
сегодня в 10:50
и это нормально , подойдёт !
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:00
Круговорот тренеров в футболе...
5vbt2vfn7ajz
сегодня в 09:00
Для тренера зарплату предлагают очень высокую.
Гость
