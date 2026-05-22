«Аталанта» близка к назначению Сарри

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри близок к назначению в «Аталанту». Итальянский специалист может заменить Раффаэле Палладино, который возглавляет клуб из Бергамо.
По данным инсайдера Николо Ширы, переговоры находятся на финальной стадии. Ожидается, что 67-летний Сарри подпишет контракт до лета 2029 года с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.
Также «Наполи» рассматривает главного тренера «Болоньи» Винченцо Итальяно как кандидата на замену Антонио Конте. Неаполитанский клуб предлагает соглашение до лета 2028 года с опцией продления еще на один сезон.