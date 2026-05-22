«Краснодар» заинтересован в трансфере вингера «Ботафого»

1779431814

сегодня, 09:36

«Краснодар» проявляет интерес к вингеру «Ботафого» .

По данным источника, бразильский клуб готов продать 22-летнего футболиста за 8 миллионов евро. На игрока также претендуют «Фейеноорд», «Сельта» и «Ковентри Сити».

В нынешнем сезоне нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.