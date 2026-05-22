«Краснодар» заинтересован в трансфере вингера «Ботафого»

«Краснодар» проявляет интерес к вингеру «Ботафого» Матеусу Мартинсу.
По данным источника, бразильский клуб готов продать 22-летнего футболиста за 8 миллионов евро. На игрока также претендуют «Фейеноорд», «Сельта» и «Ковентри Сити».
В нынешнем сезоне нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
1) Причем тут Краснодар, полностью частный клуб, личный клуб Галицкого? Что хочет - то и делает. Кому не нравится - пусть покупает или создает свой личный клуб.
2) Кроме Галицкого никто не имеет права спрашивать с его же личной на его личные деньги построенной академии. Все клубы РПЛ кроме Краснодара и Акрона - государственные, вот у них можно спрашивать за наши налоги. Зенит спросить можно за легионеров, а частные клубы на то и частные.
Без негатива, просто путаете теплое с мягким
UPD. В России нет вингеров уровня Краснодара, которые бы не были в Москве или Питере. А из Зенита или Московских клубов покупка это всегда большая цена
Справка: клубы РПЛ активно участвуют в развитии детско-юношеского футбола и делают значительные отчисления на содержание академий и школ. По данным на 2025 год, за последние пять лет клубы РПЛ направили на развитие молодёжного и детско-юношеского футбола более 21 млрд рублей. Лидерами по отчислениям в 2024 году стали «Краснодар», московские «Динамо» и «Зенит».
Вопрос: "где деньги Зин?" Точнее: где отдача от вложений? Хотелось бы сравнить, сколько "лидеры по отчислениям" затратили на бразильцев?
Усилил бы "Краснодар".
Надо брать.