Испания. Примера 2025/2026

Соперник Переса на выборах хочет пригласить Холанда и Клоппа в «Реал»

сегодня, 09:47

Испанский предприниматель Энрике Рикельме подтвердил участие в выборах президента «Реала».

Прием заявок завершится 23 мая. Главным соперником Рикельме станет действующий президент клуба Флорентино Перес, который планирует переизбраться.

По данным источника, в случае победы Рикельме намерен попытаться подписать форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера.

Представители бизнесмена уже связались с окружением футболиста и начали переговоры с немецким специалистом.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:57
Если так, сосьос Реала лягут под Рикельме))
112910415
112910415
сегодня в 10:56
с такой заявкой точно победит ! )
