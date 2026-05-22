Соперник Переса на выборах хочет пригласить Холанда и Клоппа в «Реал»

Испанский предприниматель Энрике Рикельме подтвердил участие в выборах президента «Реала».
Прием заявок завершится 23 мая. Главным соперником Рикельме станет действующий президент клуба Флорентино Перес, который планирует переизбраться.
По данным источника, в случае победы Рикельме намерен попытаться подписать форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера.
Представители бизнесмена уже связались с окружением футболиста и начали переговоры с немецким специалистом.