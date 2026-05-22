«Динамо» сообщило об уходе Гусева в конце мая

сегодня, 11:11

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев покинет команду в конце мая. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

ФК «Динамо» Москва и Ролан Гусев завершают сотрудничество — Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта. Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в «Динамо», за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо, Ролан Александрович!

Гусев входил в тренерский штаб «Динамо» с лета 2023 года, а в декабре 2025-го был утвержден главным тренером до конца сезона.

Все комментарии
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:49
Не просто посторонний, а отпетое НИЧТОЖЕСТВО- отовсюду гонимое...........................
lotsman
сегодня в 13:42
Моё мнение, зря руководство Динамо не дали работать Гусеву. Гусев свой, динамовский и гораздо лучше справился с задачей добиться высоких успехов, чем посторонний для клуба человек.
Groboyd
сегодня в 13:04
Так Спартак и при Абаскале выдавал такие игры, как и при Слишковиче. Поэтому говорить о комбинационном фуболечерногорца не вижу смысла. За такой короткий срок футбол не ставится. Единственное он изменил схему, вот и всё. Больше ничего.оценивать Слишковича не за что. Не за фубольный рисунок, не за результаты.
Capral
сегодня в 13:00
Слишковичу дали всего месяц, а это не срок. Что касается Карседо, то его работу конечно оценивать рано, но я, пока, во всяком случае, не вижу в его футболе грамотности, а его провал в центре поля в Самаре- это НОНСЕНС, тем более, после проигрыша Локомотива, там же, несколькими днями раньше... И не только это. Выход в финал, само по себе конечно достижение, но во-первых, кубок надо выиграть, иначе не о чем говорить. А во-вторых, во всех играх, предшествующих финалу, в игре Спартака ничего особенного я не увидел... Атака Спартака всегда была острой, как её не крути.
Ты знаешь, меня невозможно обвинить в антипатии к Спартаку, но я всегда стараюсь быть объективным...
Groboyd
сегодня в 12:55
А это вина руководства Баварии, а не Компани. Он ученик Пепа и так видит футбол. Так же как и многие нынче испанские тренеры берут пример с футбола Пепа и Энрике. Не исключение и Алонсо. Это тренд футбола нынче.
Groboyd
сегодня в 12:52
Что бы называться тренером надо не 5 матчей у руля провести и чего-то показать. Хотя он ничего не показал. Всё, что он сделал после Абаскаля изменил схему, перейдя на 3 ЦЗ. В Оренбурге вообще ничего. Поэтому черногорца называть тренером это слишком большой аванс и сидит без работы он неизря. Никто не впечатлился.
Ещё раз, что бы оценивать работу надо не 5 матчей провести. Гусев вон вообще топище, если его оценивать по всяким коротким отрезкам, а на дистанции уже другой взгляд.
Карседо сделал главное - выход в финал кубка. И прошёл он зенитушку и коней, а не споткнулся на мёртвой вылетевшей Балтике.
Capral ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 12:52
Дружище, я уже давно не рву сердце, с тех пор, как банк взялся за Динамо...
Capral
сегодня в 12:49
Компани многого не понимает, но не понимает главного- НЕВОЗМОЖНО Баварию делать изнеженной командой- это недопустимо!!! А Компани сделал из Флагмана немецкого футбола картонную команду, тепличное растение...
Vilar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:48
Виктор, ещё раз, не рви сердце! Главное для нас, в наши годы - это память!
Всё помним, и можем "сортировать")). Высказываем своё мнение и не спорим!
Capral
сегодня в 12:46
Компани- талантливый физрук, у которого трещит по швам центр поля и который от последних немецких команд получает по 2-3 гола за игру. Слишкович не гений, но способный тренер, понимающий футбол- в частности комбинационный. А кто после него лучше в Спартаке- Станкович или Карседо???
Groboyd
сегодня в 12:41
Бомбит у того, кто даже не понимает почему Жедсону места в основе в полузащите не хватает. Кто не может посчитать хотя бы сколько полузщитников в центре.
Groboyd
сегодня в 12:39
Он даже никакого рисунка не показал в Оренбурге, если человек тренер, то это видно будет и в аутсайдере.
У тебя Компани физрук, а Слишкович так тренер? При этом Компани поставил Бернли смелый футбол, который заметили все и в итоге Бавария позвала. А у Слишковича вообще ничего. Он без работы по этому и сидит. И пока чем он себя проявляет это пи...больством на окко перед матчами. Зачем ему клуб какой-то где -то в Черногории возглавлять, если за эфир заплатят дох.. Очень сильно сомневаюсь, что подержав огромные деньги нашего футбола, он ради своего развития попрётся куда-нибудь в условную Сербия, Словению и т.д. Что также говорит не в его пользу.
Capral ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 12:37
Исключительно распил. Просто один мерзкий барыга затащил другого- на святой распил, потому что могильщика Герты отовсюду изгнали и он остался без денег и без работы, а свору свою кормить надо, тем более- сосед по лестничной клетке в Германии, как же не помочь. А ВТБ молчит, потому я всегда говорю- ВТБ не друг клубу, они были бы счастливы давно избавиться от неудачного проекта и непрофильного актива в лице Динамо.............................................
Bad Listener
сегодня в 12:36
Как же бомбит у некоторых 😂
Groboyd
сегодня в 12:33
Аллегри не признаёт ошибок, идёт по своему намеченному пути. Ему плевать, что думают о его игре другие специалисты, болельщики и т.д. Он и дальше будет долбиться в стену. Так что твоё учение, что отсутствие этой способности гарантирует провал - не рабтает.
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:32
В Спартаке ему не дали времени чего нибудь добиться, не дали раскрыться как тренеру. А так, да- способный тренер Слишкович, со своими футбольными взглядами, со своим видением комбинационного футбола, с нестандартным игровым мышлением... Что мне в нём нравилось- это его желание поставить Спартаку комбинационный стиль игры, и он твердо этого придерживался. Вылет от Балтики в кубке? Ну, это Угальде не забил чистейший выход один в один и в этом Слишкович не виноват. Спартак имел полное игровое преимущество. А вот спасать Оренбург он зря пошел- он не пожарник, это не его, и здесь он обжегся.
Но он себя еще найдет, я уверен.......................................
Vadik
сегодня в 12:24
Честно сказать, давно не углублялся в дела Динамо, но Гусева жаль... По моему мнению с ним поступили очень непорядочно... Видимо у руководства мысли не о успехе клуба, а о распиле денег на иностранных тренерах...
Bad Listener ответ c495srgqudq5 (раскрыть)
сегодня в 12:23, ред.
А чего добился Станкович в своей карьере? А чего добился Гвардиола до того как стал тренером? Вы хотите сразу готового? Так не бывает. Всего надо добиваться, это закон Вселенной - причинно-следственные связи, просто есть люди не способные ни к чему и даже не способные ответственность взять за свою собственную жизнь, такие как Станкович, а есть нормальные взрослые зрелые люди у которых есть способность признавать ошибки необходимая для роста и обучения. Это не гарантия успеха, но отсутствие этой способности гарантирует провал. А на работу его не берут потому что боятся незрелые детишки зрелых людей потому что на их фоне становится видна вся их моральная несостоятельность, поэтому и Лукойл его собственно отпустил.
Groboyd ответ c495srgqudq5 (раскрыть)
сегодня в 12:17
Он просто до сих пор не знает, что хороший человек это не профессия и это не равно хорошему тренеру. А как тренер Слишкович никто. Его даже не смущает, что он сидит без работы и его никто не зовёт. Но он отирается именно в России и не хочет куда-нибудь в Черногорию ехать, где столько не платят. А ждёт здесь большого контракта.
c495srgqudq5 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:06
Трудно вспомнить чего добился тренер Слишкович в своей карьере.
Capral ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 12:03, ред.
Приветище, Тёзка!!!
Вот, что ВТБ творит!!! Даже не интересуются делами клуба, автоматом продлили нахождение барыге в Динамо. Никто даже до сих пор не знает за что Клопп разругался с этим негодяем. Возможно, серб его элементарно обворовывал... Другими словами- всем на всё н.......ь. Иногда, для вида, Пивоваров пару слов скажет, чтобы отцепились и всё на этом. Вот и сравни отношение к Динамо в советское время и сейчас. Кто тогда руководил Великим Клубом и кто сейчас...
Groboyd
сегодня в 11:58
Ой, бл... Сколько можно? Хорошего тренера Слишковича!? А что добился этот так называемый тренер? Про.рал выход в финал кубка Балтике, которая стояла на вылет. Ничего не смог в Оренбурге. В чём он тренер. То что он говорит то, что тебе нравится?
К Карседо беспочвенная предъява по Жедсону. А куда девать 27 миллионого бразила? На скамейке держать? Остаётся только на фланг, раз Литвинов и Умяров дают больше баланса в игре, чем этот дорогущий лег.
r9495u57e4sv
сегодня в 11:55
Похоже, Динамо решило принять схему спартака и цска зарабатывать бабло на смене тренеров на неустойках. Гусев в эту схему не вписывается, потому, скорее всего его мягко попросили на выход.
LOpp
сегодня в 11:52
на матч ТВ появиться новый эксперт
Vilar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:50
Приветствую, Виктор! Подписываюсь под каждой строчкой. Если честно, многие жалеют о развале СССР, в том числе и я. Потому, очень всё понятно. Перечисленные в комментарии б.советские граждане по другому не могут! Да, да, не могут и не умеют: возмущаются в тряпочку, голосуют "за" - двумя руками".
Не рви сердце. 😉
Владимир_Спартак
сегодня в 11:27, ред.
ЗРЯ....Я думал что дятловое руководство только в спартаке...ан нет еще нашлись...)
112910415
сегодня в 11:25
выбрали авантюру ...
придётся пожалеть
Capral
сегодня в 11:24, ред.
Никогда не был сторонником Гусева как тренера и не преувеличивал его тренерского таланта, не забыл его уход из Динамо в ЦСКА, но сейчас мне его жаль. Да, ему никто не обещал продления контракта или окончательную должность ГТ Динамо,, но поступили с ним омерзительно.

И где сейчас Степашин, Лещенко, Дубровицкий??? Почему только Газзаев, Селюк и блогеры встали на защиту Гусева?
Почему ВТБ никак не реагирует на приход подонка могильщика Герты?! Неужели, всех всё устраивает?
Один конченый барыга всем заправляет, с....а!!!
Bad Listener
сегодня в 11:19, ред.
Помню у нас ради рекламных эффектов отпустили хорошего тренера и разумного человека Слишковича и пригнали бездарного незрелого малолетку, но знаменитого шарлатана Станковича, интересно ради чего в Динамо совершают акт саморазрушения команды?
