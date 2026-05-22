«Динамо» сообщило об уходе Гусева в конце мая

1779437484

сегодня, 11:11

Главный тренер «Динамо» покинет команду в конце мая. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

ФК «Динамо» Москва и Ролан Гусев завершают сотрудничество — Ролан Александрович покинет пост главного тренера команды в конце мая в связи с истечением срока контракта. Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в «Динамо», за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере! Спасибо, Ролан Александрович!

Гусев входил в тренерский штаб «Динамо» с лета 2023 года, а в декабре 2025-го был утвержден главным тренером до конца сезона.