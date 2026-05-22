Гусев обратился к болельщикам после объявления об уходе из «Динамо»

сегодня, 11:42

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал предстоящий уход из московского клуба. Специалист покинет команду в конце мая после истечения срока контракта.

Пресс-служба «Динамо» опубликовала обращение 48-летнего тренера к болельщикам.

Дорогие динамовцы! Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Мы вместе пережили много запоминающихся моментов, были у нас с вами и красивые победы, и обидные поражения. Но главное, что останется в памяти — это люди, которые меня окружали на протяжении этого пути. Прежде всего, спасибо нашим футболистам, которые профессионально делали свою работу и в сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух. Это позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно. Да и в Кубке мы остановились в шаге от Суперфинала. Уверен, все главные победы у команды впереди, она способна побеждать любого соперника. Благодарен руководству клуба за предоставленный мне уникальный шанс. Это был серьёзный вызов, и на протяжении всего периода работы я ощущал исключительно поддержку и позитивные эмоции — от руководителей, от работников офиса и базы, от сотрудников медиа. Нам удалось в короткие сроки создать профессиональные и вовлечённые тренерский, медицинский и административный штабы, где каждый сотрудник проявил себя с лучшей стороны. И, конечно, отдельных и особенно тёплых слов заслуживают болельщики «Динамо». Друзья, вы всегда были рядом, поддерживали нас на трибунах даже в самые трудные моменты, гнали нас вперёд к победам — ну и критиковали порой, но только по делу, когда мы этого правда заслуживали. И спасибо моей семье, которая всегда рядом. Я вас очень люблю, родные мои! «Динамо» было и навсегда останется в моем сердце. Желаю клубу только удачи! Ваш Ролан Гусев.

112910415
сегодня в 12:22
руководство сделало ошибочный выбор ...
dw7ttept4r5e
сегодня в 12:18
Жаль Гусева, человек горел желанием работать и вернуть клуб на передовые позиции.
Capral
сегодня в 12:08
Про руководство можно было не вспоминать, потому что именно руководство больше и виновато в том, что держит в Клубе эту тварь барыгу...
8ngyswqfgnzr
сегодня в 11:59
В Динамо отвернулись от футбола, пригласив тренера, который уже подвел команду один раз.
drug01
сегодня в 11:53
Жаль не дали порулить в Динамо!!!
