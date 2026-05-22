Арбелоа уйдёт из «Реала» по окончании сезона

сегодня, 12:23

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа покинет команду по окончании сезона. Специалист сообщил о решении на пресс-конференции перед матчем 38-го тура Ла Лиги с «Овьедо».

Да, решение принято. Я всегда руководствовался своими убеждениями, а не внешним давлением. Я принял этот вызов и сделал все, что мог. Команда хорошо работала, и я доволен результатом.

Тренер отметил, что не исключает возвращения в «Реал» в будущем. При этом Арбелоа заявил, что не войдет в штаб Жозе Моуриньо в случае его назначения.

Арбелоа возглавил команду в январе. После поражения от «Барселоны» в 35-м туре Ла Лиги «Реал» потерял шансы на чемпионство и гарантировал себе второе место.

Lobo77
сегодня в 15:07
Доволен результатом.
Интересно.
Не ну серебро ЛаЛиги в качестве тренера наверное для него впервые, это да.
youtomee
сегодня в 14:42
Что-то непонятно) Звучит так, как будто Перес его на коленях умолял остаться, а он принял решение...Всем же ясно было, что он временная затычка.
sir_Alex
сегодня в 14:08
Были бы результаты хорошими, работал бы дальше.
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:56
    Kostya-515
    сегодня в 12:38
    Да ладно?
    Серьезно?
    А мы то думали, гадали...
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 12:37
    Кто б сомневался, теперича будет искать языком новое место для вылизывания
    112910415
    сегодня в 12:28
    оно и понятно
