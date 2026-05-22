Арбелоа уйдёт из «Реала» по окончании сезона

1779441822

сегодня, 12:23

Главный тренер «Реала» покинет команду по окончании сезона. Специалист сообщил о решении на пресс-конференции перед матчем 38-го тура Ла Лиги с «Овьедо».

Да, решение принято. Я всегда руководствовался своими убеждениями, а не внешним давлением. Я принял этот вызов и сделал все, что мог. Команда хорошо работала, и я доволен результатом.

Тренер отметил, что не исключает возвращения в «Реал» в будущем. При этом Арбелоа заявил, что не войдет в штаб Жозе Моуриньо в случае его назначения.

Арбелоа возглавил команду в январе. После поражения от «Барселоны» в 35-м туре Ла Лиги «Реал» потерял шансы на чемпионство и гарантировал себе второе место.