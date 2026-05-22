Сборная Англии объявила окончательный состав на ЧМ-2026

сегодня, 12:35

Главный тренер сборной Англии определился с финальной заявкой на ЧМ -2026.

В состав вошли 26 футболистов:

Вратари

Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»);

Защитники

Эзри Конса («Астон Вилла»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Марк Гуэхи («Манчестер Сити»), Дэн Бёрн («Ньюкасл»), Жарелл Куанса («Байер»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Рис Джеймс («Челси»);

Полузащитники

Деклан Райс («Арсенал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Джуд Беллингем («Реал»), Эберечи Эзе («Арсенал»);

Нападающие

Харри Кейн («Бавария»), Айвен Тоуни («Аль‑Ахли»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Букайо Сака («Арсенал»), Нони Мадуэке («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Барселона»), Энтони Гордон («Ньюкасл»).