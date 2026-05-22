Каррик останется главным тренером «Манчестер Юнайтед» до 2028 года

сегодня, 13:16

«Манчестер Юнайтед» утвердил Майкла Каррика в должности главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

44-летний специалист продолжит работу с командой в следующем сезоне. Новый контракт рассчитан до лета 2028 года.

Каррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе после отставки Рубена Аморима. Изначально он работал до конца сезона в статусе исполняющего обязанности.

lobsterdam
сегодня в 15:02
Рэттклиф очнулся и осознал...
8cydhaeb9vze
сегодня в 14:40
Пока дела идут неплохо.
Nifan
сегодня в 14:05
Ну шанс он свой заслужил точно. Вопрос справится ли.
Одно дело спасать команду при этом не имея ответственности никакой, даже если не получится и совершенно другое когда есть план на сезон и от тебя ждут результатов.
Romeo 777
сегодня в 14:04
Заслужил.
lazzioll
сегодня в 13:18
к октябрю пусть готовится на выход. и мешки для неустойки начинает собирать.
Гость
