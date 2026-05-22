Каррик останется главным тренером «Манчестер Юнайтед» до 2028 года

«Манчестер Юнайтед» утвердил Майкла Каррика в должности главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
44-летний специалист продолжит работу с командой в следующем сезоне. Новый контракт рассчитан до лета 2028 года.
Каррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе после отставки Рубена Аморима. Изначально он работал до конца сезона в статусе исполняющего обязанности.
Одно дело спасать команду при этом не имея ответственности никакой, даже если не получится и совершенно другое когда есть план на сезон и от тебя ждут результатов.