Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы по окончании сезона

сегодня, 13:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

55-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года. За 10 лет работы он выиграл 20 трофеев.

После ухода с тренерского поста Гвардиола продолжит работу в структуре City Football Group в роли глобального посла.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноКаррик останется главным тренером «Манчестер Юнайтед» до 2028 года
Сегодня, 13:16
ОфициальноАлексей Медведев стал главным тренером «Сатурна»
Сегодня, 00:34
Рулевой «Овьедо» покинет клуб по окончании сезона
Вчера, 20:14
Официально«Унион» Берлин назвал нового главного тренера после Мари-Луизы Эты
Вчера, 19:49
«Торпедо» подтвердило отставку Кононова
20 мая
«Крылья Советов» назначили нового председателя совета директоров
20 мая
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:40
наверно, многие думают, что вратарь Ливерпуля Мамардашвили первый грузин в АПЛ.
нет, и до него были грузинские футболисты в английских командах.
и один из лучших играл за МанСити в 90-х.
Георгий Робинзонович Кинкладзе!!!
из за него я начал болеть за Манчестер Сити.
это потом пришли шейхи из ОАЭ, и большие деньги на любые трансферы.
это потом пришел Пеп Гвардиола.
и дальше было то, что навсегда останется в сердцах истинных фанатов этой команды!!!! и вот как оно оказывается... эти 10 лет пролетели так быстро...
Гвардиола оставил после себя не только кубки.
и его величие не только в трофеях, не только все эти владении мячом, прессинг, позиционка и больших побед.
главное - в среде, которую он создавал вокруг себя.
многие говорили и даже верили то что говорят, что в АПЛ футбол Гвардиолы не приживется, что здесь нельзч играть в такой футбол, что каталонский стиль неконкурентоспособен перед английский стилем, и т.д. и т.п.
Но Пеп принес культуру Барсы, и свою философию ученика Кройффа: как тренироваться, как думать, как общаться, как доносить идеи, как каждый день требовать деталей и при этом развивать людей.
и побеждать!!!
в этом и есть настоящая сила великого тренера и человека.
мыслить широко, создавать вокруг себя пространство, нести новую идею в новой стране.
что будет дальше, никто не знает, но не верю, что МанСити повторит путь МЮ ))
мы вернемся! и очень скоро!!!
p5yuyj7unxfj
p5yuyj7unxfj
сегодня в 15:27
Всё таки не уговорили
Asper
Asper
сегодня в 15:14
Ушёл э поха
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:02, ред.
Всё когда-нибудь заканчивается...
Закончилась и эпоха Гвардиолы в МС и возможно вообще в АПЛ...
20 трофеев - это впечатляющий результат. Но без работы Пеп - один
из самых лучших тренеров мира надолго не останется.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:00
Как говорится : Скатертью дорожка... Ушел, не став дожидаться сурового приговора по финансовым проделкам, т.е. вовремя! Большинство игроков уйдет, по возможности, конечно, а те кто останется будут основательно деморализованы. И Мареске вновь достанется "управляемый хаос" как в Челси.
Groboyd
Groboyd ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 14:07, ред.
Точно не в МС, не под него команда.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:05
Давай, до свиданья, Пеп!
Nifan
Nifan ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 14:00
Ман Сити Мареска возглавит, так что вряд ли Индзаги там появится.
AleS
AleS
сегодня в 13:50
А вот и неплохая команда для Симоне Индзаги. Либо в МС, либо в Ливерпуле мы его увидим в следующем сезоне. Вангую!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 13:42
Это была славная охота)
Гвардиола поднял Сити на новый уровень, у него плохо получалось в лч, только одна победа, но в апл он навел шороху.
Наверное отдохнёт годик и возьмётся за новый проект, желаю ему удачи)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:36
Наконец то погнали католонского физрука!! С ним команда только деградирует с каждым годом. За 10 лет в Мс он выйграл всего 1 Лч имея сильнейший состав в мире. Шейхи ему покупали каждого игрока кого попросит за дорого а фифа закрывала глаза на нарушения финансового фаер плея. При не ограниченых ресурсах это очень слабый результат и показатель его тренерского провала. 👎
Capral
Capral
сегодня в 13:33
Жаль, всё, что могу сказать... Осиротеет без него АПЛ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 