«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы по окончании сезона

сегодня, 13:30

Главный тренер «Манчестер Сити» покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

55-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года. За 10 лет работы он выиграл 20 трофеев.

После ухода с тренерского поста Гвардиола продолжит работу в структуре City Football Group в роли глобального посла.