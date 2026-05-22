«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы по окончании сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
55-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года. За 10 лет работы он выиграл 20 трофеев.
После ухода с тренерского поста Гвардиола продолжит работу в структуре City Football Group в роли глобального посла.
нет, и до него были грузинские футболисты в английских командах.
и один из лучших играл за МанСити в 90-х.
Георгий Робинзонович Кинкладзе!!!
из за него я начал болеть за Манчестер Сити.
это потом пришли шейхи из ОАЭ, и большие деньги на любые трансферы.
это потом пришел Пеп Гвардиола.
и дальше было то, что навсегда останется в сердцах истинных фанатов этой команды!!!! и вот как оно оказывается... эти 10 лет пролетели так быстро...
Гвардиола оставил после себя не только кубки.
и его величие не только в трофеях, не только все эти владении мячом, прессинг, позиционка и больших побед.
главное - в среде, которую он создавал вокруг себя.
многие говорили и даже верили то что говорят, что в АПЛ футбол Гвардиолы не приживется, что здесь нельзч играть в такой футбол, что каталонский стиль неконкурентоспособен перед английский стилем, и т.д. и т.п.
Но Пеп принес культуру Барсы, и свою философию ученика Кройффа: как тренироваться, как думать, как общаться, как доносить идеи, как каждый день требовать деталей и при этом развивать людей.
и побеждать!!!
в этом и есть настоящая сила великого тренера и человека.
мыслить широко, создавать вокруг себя пространство, нести новую идею в новой стране.
что будет дальше, никто не знает, но не верю, что МанСити повторит путь МЮ ))
мы вернемся! и очень скоро!!!
Закончилась и эпоха Гвардиолы в МС и возможно вообще в АПЛ...
20 трофеев - это впечатляющий результат. Но без работы Пеп - один
из самых лучших тренеров мира надолго не останется.
Гвардиола поднял Сити на новый уровень, у него плохо получалось в лч, только одна победа, но в апл он навел шороху.
Наверное отдохнёт годик и возьмётся за новый проект, желаю ему удачи)