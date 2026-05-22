Гвардиола поблагодарил болельщиков «Манчестер Сити» за поддержку

Главный тренер «Манчестер Сити» выступил с обращением к болельщикам. Он поблагодарил клуб за годы работы и заявил, что решение об уходе связано с внутренним ощущением завершённости этого этапа.

Не спрашивайте меня о причинах ухода. Их нет. Просто глубоко внутри я знаю, что моё время пришло. Ничто не вечно, иначе я бы остался. Но вечными будут эти чувства, люди, воспоминания и любовь, которую я испытываю к моему «Манчестер Сити». Когда я только приехал, моё первое интервью было с Ноэлем Галлахером. Я вышел оттуда и подумал: если Ноэль здесь, точно будет весело. И какое же потрясающее время мы провели вместе. Этот город построен на труде. Думаю, со временем я начал это понимать, и мои команды тоже. Мы работали, страдали, сражались и делали всё по-своему. Помните теракт на «Манчестер Арене», когда город показал миру, как выглядит настоящая сила? Не злость. Не страх. Только любовь, общность и сплочённость. Помните, как во время пандемии я потерял маму и чувствовал, что этот клуб буквально несёт меня на руках. Болельщики, персонал, жители Манчестера — вы дали мне силы, когда я нуждался в них больше всего. Игроки ничего не забудут — каждое мгновение, каждую секунду, мой штаб, этот клуб, всё. Всё, что мы совершили, мы сделали ради вас. Сейчас, когда моё время здесь подходит к концу, радуйтесь. Oasis воссоединились. Спасибо за доверие, за то, что подталкивали меня вперёд, и за вашу любовь. Люблю вас всех.