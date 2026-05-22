Сандро Шварц стал главным тренером «Динамо»

Немецкий специалист Сандро Шварц назначен главным тренером московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт рассчитан до лета 2029 года. Шварц приступит к работе с командой на летних сборах. Также в тренерский штаб войдёт Волкан Булут.
На этом посту он сменил Ролана Гусева, под руководством которого команда завершила сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ.
Шварц уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Тогда команда стала бронзовым призером чемпионата России и дошла до финала Кубка страны.
Основным толкачом этого возвращения оказался, конечно, Желько Бувач, дружбан Шварца ещё по Майнцу.
Неожиданное Согласие Сандро годится как пример того, что принципы-принципами, а за хорошие бабули их можно и отодвинуть. Всегда грустно смотреть на такое, но что делать. Как грицца- сто раз отказывался, но на сто первый уломали громким шуршанием купюр)
Впрочем, Шварц- мужик увлечённый, и приедет, конечно, не просто качать бабло, приедет работать. Но вот получится ли? Откровенно говоря, обидно за Гусева, поскольку его штаб, как ни крути, свой шанс заслужил.
К финишу дистанции 2-го круга Динамо Гусева пришло третьим.
Да, с кубком как целью пусть и не выгорело, но остановились-то лишь в шаге от финала, это тоже стоило бы учесть. Однако, не учли. Опёрлись на формальность и побежали к Шварцу..
Только вот удастся ли Сандро войти в ту же воду- большой вопрос.
Во-первых, Шварц без Воронина- это половина Шварца, а может и меньше,
и во-вторых, команда-то теперь другая, не перетряхивать же её.
Шварц умеет мотивировать молодых пацанов и доверять им.
Пацаны в том Динамо смотрели Шварцу в рот, но они с тех пор стали старше на 5 лет (Тюкавин, Шиманьски, Захарян, Фомин, Лесовой, Грулёв, Скопинцев, Гладышев, Евгеньев), и не все они остались в команде.
Да и леги в Динамо сейчас другие, к тому же их больше и среди них куча бразов, людей специфических, с которыми Сандро раньше дЕла кажется, не имел. Тем самым, это незнакомая Шварцу команда и он несёт с собой примерно те же риски, что нёс бы любой другой тренер.
Стоило ли всё это затевать вместо того, чтобы довериться Гусеву?
Ну, жизнь покажет. Зато интерес к команде приходом Шварца подогрет капитально)) Слишком многие теперь, причём по разным причинам, будут до потрясучки ждать начала сезона, а потом и его продолжения..))
Ну а вообще- удачи Сандро, что ещё тут скажешь.)