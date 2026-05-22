Сандро Шварц стал главным тренером «Динамо»

1779448702

сегодня, 14:18

Немецкий специалист назначен главным тренером московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан до лета 2029 года. Шварц приступит к работе с командой на летних сборах. Также в тренерский штаб войдёт .

На этом посту он сменил Ролана Гусева, под руководством которого команда завершила сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ .

Шварц уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Тогда команда стала бронзовым призером чемпионата России и дошла до финала Кубка страны.