«Зенит» рассмотрит предложения по трансферу Мантуана

сегодня, 15:22

«Зенит» готов рассмотреть предложения по продаже или аренде полузащитника Густаво Мантуана.

По данным источника, клуб доволен качеством игры 24-летнего футболиста, но хочет освободить место под подписание правого защитника. Представители Мантуана пока не подтверждают информацию о возможном уходе игрока.

Одним из кандидатов на позицию правого защитника называется Витиньо из «Ботафого». Бразильский клуб рассчитывает получить за 26-летнего футболиста около 10 млн евро.

Зенит  Ботафого  Мантуан Густаво  Витиньо
Источник: legalbet.ru Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
derrik2000
сегодня в 18:37
"«Зенит» и Андраде подписали контракт.
Защитник «Балтики» Кевин Андраде в ближайшее время станет футболистом «Зенита».

26-летний игрок из Колумбии успешно прошел медосмотр и подписал контракт по схеме «4+1» с зарплатой 1,2 миллиона евро в год вместе с бонусами.

Сумма трансфера составит 3,5 млн евро, о переходе объявят в ближайшее время, утверждает Иван Карпов."


По моему мнению, есть всё таки ОДНА ЗАКАВЫКА: Балтика играет с тремя ЦЗ, а Зенит - с двумя.
Одно из двух: или под Андраде Семак схему изменит, или будут учить Андраде играть по ИХ схеме.
Я полагаю, что будут учить.
Только, вот, что получится из этого - будем очень посмотреть.
А Балтика довольно выгодно для себя совершила продажу.
derrik2000
сегодня в 18:31
"Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин дал понять, что нападающий Константин Тюкавин не перейдет в «Зенит».

– А Тюкавина не отдадите в «Зенит»?

– Да он туда и не собирается. Зачем это ему надо? – сказал глава консультативного совета бело-голубых Степашин."
lotsman ответ h3s7jyt226xm (раскрыть)
сегодня в 18:02
Когда будут официальные заявления от руководства тогда можно будет разбираться в логике, а пока только утки летят.)
h3s7jyt226xm
сегодня в 16:27
Что то я совсем бросил понимать логику руководства Зенита....
lotsman
сегодня в 15:57
Утиная охота началась, утки полетели.)
Groboyd
сегодня в 15:34
Надо же распил устроить, по-газпромовски.
spqbeyme582z
сегодня в 15:26
Мантуан хороший игрок, зачем его менять на непонятно кого.
Гость
