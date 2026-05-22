«Зенит» рассмотрит предложения по трансферу Мантуана

«Зенит» готов рассмотреть предложения по продаже или аренде полузащитника Густаво Мантуана.
По данным источника, клуб доволен качеством игры 24-летнего футболиста, но хочет освободить место под подписание правого защитника. Представители Мантуана пока не подтверждают информацию о возможном уходе игрока.
Одним из кандидатов на позицию правого защитника называется Витиньо из «Ботафого». Бразильский клуб рассчитывает получить за 26-летнего футболиста около 10 млн евро.
Защитник «Балтики» Кевин Андраде в ближайшее время станет футболистом «Зенита».
26-летний игрок из Колумбии успешно прошел медосмотр и подписал контракт по схеме «4+1» с зарплатой 1,2 миллиона евро в год вместе с бонусами.
Сумма трансфера составит 3,5 млн евро, о переходе объявят в ближайшее время, утверждает Иван Карпов."
По моему мнению, есть всё таки ОДНА ЗАКАВЫКА: Балтика играет с тремя ЦЗ, а Зенит - с двумя.
Одно из двух: или под Андраде Семак схему изменит, или будут учить Андраде играть по ИХ схеме.
Я полагаю, что будут учить.
Только, вот, что получится из этого - будем очень посмотреть.
А Балтика довольно выгодно для себя совершила продажу.
– А Тюкавина не отдадите в «Зенит»?
– Да он туда и не собирается. Зачем это ему надо? – сказал глава консультативного совета бело-голубых Степашин."