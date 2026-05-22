«Зенит» рассмотрит предложения по трансферу Мантуана

сегодня, 15:22

«Зенит» готов рассмотреть предложения по продаже или аренде полузащитника .

По данным источника, клуб доволен качеством игры 24-летнего футболиста, но хочет освободить место под подписание правого защитника. Представители Мантуана пока не подтверждают информацию о возможном уходе игрока.

Одним из кандидатов на позицию правого защитника называется из «Ботафого». Бразильский клуб рассчитывает получить за 26-летнего футболиста около 10 млн евро.