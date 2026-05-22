Стали известны арбитры ответных стыковых матчей за место в РПЛ

РФС опубликовал назначения арбитров на ответные переходные матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2026/27.
23 мая (суббота)
«Динамо» Махачкала – «Урал»: судья – Никита Новиков
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Кирилл Большаков; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.
«Акрон» – «Ротор»: судья – Андрей Прокопов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Александр Гончар.
А Андрей Прокопов обслуживал Ротор - Урал (1-1). Вроде, не было по судейству вопросов. Пеналь в пользу Ротора был справедливый.