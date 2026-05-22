Председатель совета директоров «Динамо» высказался о возвращении Шварца

Председатель совета директоров «Динамо» прокомментировал возвращение на пост главного тренера «бело-голубых».

При упоминании Сандро Шварца у всех динамовцев сразу всплывает в памяти яркая, самобытная, эмоциональная и дружная команда, которая впервые за долгое время завоевала медали и не добилась максимального успеха лишь из-за нефутбольных обстоятельств. За прошедшие годы Сандро и «Динамо» никогда не теряли связь, поддерживали и переживали друг за друга.



Однако нашим болельщикам важно понимать: назначение Сандро — это не воспоминание о славном прошлом, не попытка, как кто-то пишет, «вернуть наш 2021-й», а стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой, быть сплочённым и целеустремлённым коллективом.



Шварц — опытный, адаптированный к РПЛ , компетентный и эмоционально вовлечённый специалист, который очень мотивирован именно работой в «Динамо». Эти его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных клубом задач. Мы желаем Сандро успехов!



Отдельно хотелось бы сказать от имени клуба слова благодарности в адрес Ролана Гусева. В сложный для «Динамо» момент Ролан Александрович проявил себя действительно как лидер, способный вести команду за собой и сумевший в сжатые сроки улучшить и игру, и общую атмосферу. Уверен, что Ролана Александровича ждёт хорошее тренерское будущее. В его лице в РПЛ появился ещё по-тренерски молодой, но уже отлично зарекомендовавший себя перспективный специалист.