Председатель совета директоров «Динамо» высказался о возвращении Шварца

сегодня, 15:43

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера «бело-голубых».

При упоминании Сандро Шварца у всех динамовцев сразу всплывает в памяти яркая, самобытная, эмоциональная и дружная команда, которая впервые за долгое время завоевала медали и не добилась максимального успеха лишь из-за нефутбольных обстоятельств. За прошедшие годы Сандро и «Динамо» никогда не теряли связь, поддерживали и переживали друг за друга.

Однако нашим болельщикам важно понимать: назначение Сандро — это не воспоминание о славном прошлом, не попытка, как кто-то пишет, «вернуть наш 2021-й», а стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой, быть сплочённым и целеустремлённым коллективом.

Шварц — опытный, адаптированный к РПЛ, компетентный и эмоционально вовлечённый специалист, который очень мотивирован именно работой в «Динамо». Эти его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных клубом задач. Мы желаем Сандро успехов!

Отдельно хотелось бы сказать от имени клуба слова благодарности в адрес Ролана Гусева. В сложный для «Динамо» момент Ролан Александрович проявил себя действительно как лидер, способный вести команду за собой и сумевший в сжатые сроки улучшить и игру, и общую атмосферу. Уверен, что Ролана Александровича ждёт хорошее тренерское будущее. В его лице в РПЛ появился ещё по-тренерски молодой, но уже отлично зарекомендовавший себя перспективный специалист.

Gotlib
сегодня в 16:58
Придется Гусеву ждать третьего захода в одну и ту же реку. 😁 Вопрос времени: сколько продержится Шварц.
Gotlib ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 16:56
Гусева руководство Динамо похоронило, а о покойниках или хорошо, или ничего не говорят. Отсюда и отличные "характеристики", которые всё рано выбросят в мусорную корзину.
ndx52mh42c8m ответ zg4mw4d5e4bu (раскрыть)
сегодня в 16:45
Гусев не вписывается в концепцию развития клуба нынешнего руководства Динамо.
Vilar
сегодня в 16:41
Надо быть полным 56ом, чтобы отказываться от такого специалиста, как Гусев: "... Ролан Александрович проявил себя действительно, как лидер, способный вести команду за собой и сумевший в сжатые сроки улучшить и игру, и общую атмосферу." Далее: "... по-тренерски молодой, но уже отлично зарекомендовавший себя перспективный специалист." Члены Совета директоров, явно были бухими, когда принимали решение по Гусеву, после такой характеристики "председателя".
zd7kgw83z2t9
сегодня в 16:38
Неужели в Динамо кому-то выгодно чтобы был Шварц.
zg4mw4d5e4bu
сегодня в 16:25
Я что то был уверен что Гусев останется.... ну Динамикам виднее...
Capral
сегодня в 16:08
И какой только 56 пишет подобные записки...........................
баск
сегодня в 16:03
Это хорошо, что Ивлев счёл необходимым сказать добрые слова в адрес Гусева.

Грубая ошибка руководства клуба в виде снятия Лички, с последовавшим
назначением Карпина, тоже ошибочным, породила в клубе чехарду с тренерами, то есть создало ситуацию, которая частенько приводит к развалу команды.
И именно Ролан Саныч удержал её от такого развала.

За что клуб обязан быть ему глубоко благодарным.
Успехов Гусеву в дальнейшей работе, у него как тренера есть теперь рабочий бэкграунд, пусть и не длинный, но довольно успешный.
Надеюсь, ему удастся выстроить хорошую тренерскую карьеру.
