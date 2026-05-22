Председатель совета директоров «Динамо» высказался о возвращении Шварца

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера «бело-голубых».
При упоминании Сандро Шварца у всех динамовцев сразу всплывает в памяти яркая, самобытная, эмоциональная и дружная команда, которая впервые за долгое время завоевала медали и не добилась максимального успеха лишь из-за нефутбольных обстоятельств. За прошедшие годы Сандро и «Динамо» никогда не теряли связь, поддерживали и переживали друг за друга.
Однако нашим болельщикам важно понимать: назначение Сандро — это не воспоминание о славном прошлом, не попытка, как кто-то пишет, «вернуть наш 2021-й», а стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой, быть сплочённым и целеустремлённым коллективом.
Шварц — опытный, адаптированный к РПЛ, компетентный и эмоционально вовлечённый специалист, который очень мотивирован именно работой в «Динамо». Эти его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных клубом задач. Мы желаем Сандро успехов!
Отдельно хотелось бы сказать от имени клуба слова благодарности в адрес Ролана Гусева. В сложный для «Динамо» момент Ролан Александрович проявил себя действительно как лидер, способный вести команду за собой и сумевший в сжатые сроки улучшить и игру, и общую атмосферу. Уверен, что Ролана Александровича ждёт хорошее тренерское будущее. В его лице в РПЛ появился ещё по-тренерски молодой, но уже отлично зарекомендовавший себя перспективный специалист.
Грубая ошибка руководства клуба в виде снятия Лички, с последовавшим
назначением Карпина, тоже ошибочным, породила в клубе чехарду с тренерами, то есть создало ситуацию, которая частенько приводит к развалу команды.
И именно Ролан Саныч удержал её от такого развала.
За что клуб обязан быть ему глубоко благодарным.
Успехов Гусеву в дальнейшей работе, у него как тренера есть теперь рабочий бэкграунд, пусть и не длинный, но довольно успешный.
Надеюсь, ему удастся выстроить хорошую тренерскую карьеру.