Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Павлюченко: «Не сказал бы, что Угальде незабивной»

сегодня, 16:53

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался об игре Манфреда Угальде в «Спартаке».

Он резкий, может обыграть и убежать. Я бы не сказал, что Угальде незабивной. У него бывают периоды, когда он часто забивает, а затем следует длинная серия без голов. С чем это связано, тяжело сказать. Как нападающий он мне нравится. Не могу сказать, что он выпадает из игры. Угальде выполняет большой объем работы, всегда опасен в штрафной и умеет создавать моменты.

В текущем сезоне РПЛ Угальде принял участие в 29 матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами.

Подписывайся в ВК
Все новости
Председатель совета директоров «Динамо» высказался о возвращении Шварца
Сегодня, 15:43
ОфициальноГусев обратился к болельщикам после объявления об уходе из «Динамо»
Сегодня, 11:42
Михаил Кержаков сообщил о желании стать тренером вратарей
Вчера, 22:49
Семак назвал особенность последних трёх лет в чемпионате России
Вчера, 18:24
Губерниев назвал российский клуб, в котором ждут Кокорина
Вчера, 16:34
Аршавин назвал фаворита Суперфинала Кубка России
Вчера, 16:13
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 18:52
Согласен с Романо, Манфреда еще прорвет Анголы.
sp2z587tzfmy
sp2z587tzfmy
сегодня в 18:43
Угальде забивает по праздникам, зачем нужен такой нападающий.
snhg243fqxm8
snhg243fqxm8
сегодня в 18:32
Угальде перерос спартак, это игрок уровня ТОП-5 Европы.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 17:59
Ну что говорить- много талантов было у борова...)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:55
Обвинять ещё Медину во всех грехах он красиво показал как) Медина даже в чемпионстве Црвены Звезды думаю виноват)))
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:54, ред.
Ну, за такие бабки, что ему окко отваливает, можно и не такую чушь нести.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:53
Некоторые защитники больше забивают, причём выполняя свои основные функции...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 17:53
У Станковича можно было научиться только портить гос.имущество- бить лампочки и стекла, на больше, амбал способен не был...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:51, ред.
А как Слишкович блестяще говорит о футболе: Сегодня команда проиграла из-за незрелости. Через неделю команда выиграла, вот, зрелость у неё появилась. Ещё через неделю проиграла, зрелость опять куда-то делась. Браво, с...!!!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:48
Ты уже Слишковичу придумываешь всё что угодно. Супер тренер, супер психолог. Сделал из Спартака мегаклуб, а из игроков суперзвёзд.

Ахахахаха
drug01
drug01
сегодня в 17:36
У него нет стабильности...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:34, ред.
Просто он вратарь, для вратаря он прям неплохо забивает.

Я вот про Угальде что могу сказать что его конечно своими решениями и заменами в первом тайме Станкович и менеджмент Лукойла подкосили, детская его психика не выдержала давления видимо, эти замены и приобретение Гарсии выявили проблему, которая кстати по слухам есть и у нашего вратаря Саши Максименко - игрок боится конкуренции. Так то Манфред довольно старательный был всегда, в самоотдаче ему не откажешь, а недавно отметился двумя голевыми передачами, но вот есть видимо у него этот психологический затык. А когда у него в прошлом сезоне была эта голевая фиерия я заметил что он принимал нестандартные решения и бил часто из неочевидных ситуаций что конечно признак большого таланта и незаурядности ума. Конечно это в первую очередь его проблема и незрелость, но нет в Лукойле тонкого чутья ни у кого и эмпатии, последний у кого нечто подобное было был Владимир Слишкович.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:30, ред.
А какой он? Забивной, что ли? Как можно назвать форварда забивным,
если он за 29 матчей в этом сезоне забил 5 голов? Угальде не хватает мастерства в реализации моментов, не хватает стабильности, которая тоже является признаком мастерства. И такое впечатление, что он остановился в
в своём спортивном росте и перестал прогрессировать. Перестал работать
над собой. А это плохо, учитывая, что ему уже скоро 24 года. Ещё хуже будет,
когда он начнёт деградировать. Может быть лучше вообще продать его,
пока он ещё чего-то стоит?
Groboyd
Groboyd ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 17:23, ред.
Когда появился, он ни одного гола не забил, играя у Абаскаля на фланге атаки.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:06
Когда появился в Спартаке ,неплохо забивал.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 