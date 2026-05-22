Павлюченко: «Не сказал бы, что Угальде незабивной»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался об игре Манфреда Угальде в «Спартаке».
Он резкий, может обыграть и убежать. Я бы не сказал, что Угальде незабивной. У него бывают периоды, когда он часто забивает, а затем следует длинная серия без голов. С чем это связано, тяжело сказать. Как нападающий он мне нравится. Не могу сказать, что он выпадает из игры. Угальде выполняет большой объем работы, всегда опасен в штрафной и умеет создавать моменты.
В текущем сезоне РПЛ Угальде принял участие в 29 матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами.
Я вот про Угальде что могу сказать что его конечно своими решениями и заменами в первом тайме Станкович и менеджмент Лукойла подкосили, детская его психика не выдержала давления видимо, эти замены и приобретение Гарсии выявили проблему, которая кстати по слухам есть и у нашего вратаря Саши Максименко - игрок боится конкуренции. Так то Манфред довольно старательный был всегда, в самоотдаче ему не откажешь, а недавно отметился двумя голевыми передачами, но вот есть видимо у него этот психологический затык. А когда у него в прошлом сезоне была эта голевая фиерия я заметил что он принимал нестандартные решения и бил часто из неочевидных ситуаций что конечно признак большого таланта и незаурядности ума. Конечно это в первую очередь его проблема и незрелость, но нет в Лукойле тонкого чутья ни у кого и эмпатии, последний у кого нечто подобное было был Владимир Слишкович.
если он за 29 матчей в этом сезоне забил 5 голов? Угальде не хватает мастерства в реализации моментов, не хватает стабильности, которая тоже является признаком мастерства. И такое впечатление, что он остановился в
в своём спортивном росте и перестал прогрессировать. Перестал работать
над собой. А это плохо, учитывая, что ему уже скоро 24 года. Ещё хуже будет,
когда он начнёт деградировать. Может быть лучше вообще продать его,
пока он ещё чего-то стоит?