Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Зырянов оценил слухи о трансферных планах «Зенита»

сегодня, 17:59

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал слухи о трансферных планах клуба на лето.

Сейчас ходит много слухов вокруг летней трансферной кампании «Зенита». Они, конечно, ничего общего с действительностью не имеют. Точечные усиления будут обсуждаться с советом директоров клуба и тренерским штабом. Мы стремимся держать трансферный баланс, отталкиваясь при этом от наших возможностей и задач. А задача у нас одна – побеждать. Пока решения по поводу летней трансферной кампании не принимались. Разговоры про какие‑то 50 миллионов это все сплетни вместо версий.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Зенит» рассмотрит предложения по трансферу Мантуана
Сегодня, 15:22
Опыт с Челестини не убедил. ЦСКА снова хочет тренера-иностранца, среди кандидатов – экс тренер «Униона»
Сегодня, 11:27Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии8
Слухи«Краснодар» заинтересован в трансфере вингера «Ботафого»
Сегодня, 09:36
Агент Алвеса заявил, что игрок хочет остаться в ЦСКА
Сегодня, 09:19
СлухиЧерчесов лично заинтересован в трансфере Джикии в «Ахмат»
Вчера, 12:59
СлухиСтало известно, кто может заменить Андрея Мостового в «Зените»
Вчера, 00:08
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ pawzw37ybfyh (раскрыть)
сегодня в 19:10
Почему же не бывает. Помню в 1972 году тлели московские болота. Огня небыло, а вонючим дымом заволокло полстраны. Всю европейскую часть.)
8d5et37pcy63
8d5et37pcy63
сегодня в 18:46
Надо же как-то расшевелить недоброжелателей Зенита, вот и сочиняют небылицы.
pawzw37ybfyh
pawzw37ybfyh
сегодня в 18:34
А дыма без огня не бывает, Константин...:))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 