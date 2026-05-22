Зырянов оценил слухи о трансферных планах «Зенита»
Председатель правления «Зенита» прокомментировал слухи о трансферных планах клуба на лето.
Сейчас ходит много слухов вокруг летней трансферной кампании «Зенита». Они, конечно, ничего общего с действительностью не имеют. Точечные усиления будут обсуждаться с советом директоров клуба и тренерским штабом. Мы стремимся держать трансферный баланс, отталкиваясь при этом от наших возможностей и задач. А задача у нас одна – побеждать. Пока решения по поводу летней трансферной кампании не принимались. Разговоры про какие‑то 50 миллионов это все сплетни вместо версий.
