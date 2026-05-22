33-летний австрийский защитник Давид Алаба покинул «Реал». Мадридский клуб сообщил, что истекающий договор с игроком продлен не будет. Таким образом, Алаба становится свободным агентом.
Футболист выступал за «Реал» c 2021 года
Так что от Алабы даано нужно было избавляться! Благодаря его уходу, Реал заметно разгрузит з/п ведомость!
Интересно другое, кто теперь подпишет Давида???
Тот сам признавался что начал злоупотреблять фастфудом, сбавил к себе требования. Перестал забивать, отдавать голевые. Реал в чем виноват?
Трансфер Реала, в подписании возрастного игрока стал провальным. Алаба, больше половины карьеры в Мадриде, провел в лазарете или на лавке. Ещё в Баварии, он сильно сдал, и никто из топ-клубов, не захотел подписывать его тогда, поэтому и ушел свободным агентом.