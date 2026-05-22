Алаба покинул «Реал»

сегодня, 19:05

33-летний австрийский защитник Давид Алаба покинул «Реал». Мадридский клуб сообщил, что истекающий договор с игроком продлен не будет. Таким образом, Алаба становится свободным агентом.

Футболист выступал за «Реал» c 2021 года

goalaktika
сегодня в 21:52, ред.
Неужто лёд тронулся. Одумались!
Трансфер Реала, в подписании возрастного игрока стал провальным. Алаба, больше половины карьеры в Мадриде, провел в лазарете или на лавке. Ещё в Баварии, он сильно сдал, и никто из топ-клубов, не захотел подписывать его тогда, поэтому и ушел свободным агентом.
Алексей Богатов
сегодня в 21:35
Так,что от Алабы давно нужно было избавляться.Интересно другое,кто его теперь подпишет?Судя по этим фразам тебя вообще не должно волновать,кто его подпишет
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 21:12
Чем же Реал угробил карьеру Азара??
Тот сам признавался что начал злоупотреблять фастфудом, сбавил к себе требования. Перестал забивать, отдавать голевые. Реал в чем виноват?
Vilar
сегодня в 21:02
Реал начали очищать прямо по алфавиту: Алаба, Арбелоа.
shur
сегодня в 20:57
...красиво одевался в не рабочее время, сплошные травмы,не всегда то и хорош был на своей позиции,всё что запомнилось! Тем не менее, спасибо за игру в Мадриде!!! «Данке шон»...!!!
CCCP1922
сегодня в 20:36
Ничего он особенного в Реале не показал..
матос
сегодня в 20:36
наконец-то это черное австрийское тело покинуло Реал!
пират Елизаветы
сегодня в 20:22
один из лучших трансферов Фло Переса))
это Реал угробил карьеру отличного футболиста.
и таких было много - Бекхэм, Кака, Азар...скоро и Трент поймет,
Romeo 777
сегодня в 19:49
Легенда!)
Зато не играя заработал огромные деньги за 5 лет в Реале, каждый сезон по 22.5 млн 🙃
A.S.A
сегодня в 19:36
Его смело можно считать провальным трансфером! Алаба уже в Баварии заметно сдал, а в Мадриде и вовсе валял дурака когда был здоров, а большую часть карьеры и вовсе был в лазарете....
Так что от Алабы даано нужно было избавляться! Благодаря его уходу, Реал заметно разгрузит з/п ведомость!
Интересно другое, кто теперь подпишет Давида???
felix
сегодня в 19:32
90 минут с Кайратом отпахал!!!
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 19:30
Путевка в пансионат закончилась
Agamaga005
сегодня в 19:17
10 раз вышел на замену и покинул клуб.
Chivas1
сегодня в 19:09
Пора на пенсию
Гость
