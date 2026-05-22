Роналду лидирует в списке самых высокооплачиваемых спортсменов

сегодня, 21:53

Нападающий саудовского «Аль-Насра» стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте журнала.

За последний год португалец заработал около 300 миллионов долларов — это рекордная сумма за всю историю существования рейтинга Forbes. Вторую строчку занял мексиканский боксер Сауль Альварес с доходом в 170 миллионов долларов, а третьим оказался форвард «Интер Майами» Лионель Месси, заработавший 140 миллионов.

41-летний Роналду является одним из самых титулованных футболистов в истории. В его активе пять побед в Лиге чемпионов, титул чемпиона Европы и два трофея Лиги наций в составе сборной Португалии. Также он удерживает рекорды по количеству голов за национальные команды, в Лиге чемпионов, чемпионатах Европы и клубных чемпионатах мира.

С конца 2022 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Ранее он защищал цвета «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса».