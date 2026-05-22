Иньеста начнёт тренерскую карьеру

сегодня, 22:00

Легенда «Барселоны» и сборной Испании вскоре может начать работу в качестве главного тренера.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 41-летний испанец достиг соглашения с клубом «Галф Юнайтед» из Дубая. Этот пост станет для бывшего полузащитника первым тренерским опытом в карьере.

Иньеста завершил выступления на профессиональном уровне в 2024 году. После окончания карьеры футболиста он не раз говорил о желании стать тренером, а также признавался, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону» уже в новой роли.