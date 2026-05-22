«Трабзонспор» выиграл Кубок Турции

вчера, 23:06
ТрабзонспорЛоготип футбольный клуб Трабзонспор2 : 1Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспорМатч завершен

«Трабзонспор» стал обладателем Кубка Турции, обыграв в финале «Коньяспор» со счетом 2:1. Решающий матч прошел в Анталье на стадионе «Корендон Эйрлайнс Парк».

Главным героем встречи стал нападающий Пол Онуачу, оформивший дубль — форвард отличился как с игры, так и с пенальти. Единственный мяч «Коньяспора» забил Джексон Мулека. При этом Энис Барди во втором тайме не реализовал 11-метровый удар.

Для «Трабзонспора» этот трофей стал десятым Кубком Турции в истории клуба и первым с 2020 года.

2v8spbp5qfvs
вчера в 23:26
Тробзонспор с победой в Кубке Турции.
Groboyd
вчера в 23:12
Как обычно, атмосфера адовая.
Трабзон с победой.
Гость
