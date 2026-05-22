«Трабзонспор» выиграл Кубок Турции

1779480367

вчера, 23:06

«Трабзонспор» стал обладателем Кубка Турции, обыграв в финале «Коньяспор» со счетом 2:1. Решающий матч прошел в Анталье на стадионе «Корендон Эйрлайнс Парк».

Главным героем встречи стал нападающий Пол Онуачу, оформивший дубль — форвард отличился как с игры, так и с пенальти. Единственный мяч «Коньяспора» забил Джексон Мулека. При этом Энис Барди во втором тайме не реализовал 11-метровый удар.

Для «Трабзонспора» этот трофей стал десятым Кубком Турции в истории клуба и первым с 2020 года.