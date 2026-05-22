Робби Кин покинул пост тренера «Ференцвароша»

вчера, 23:10

Робби Кин покинул пост главного тренера «Ференцвароша» по завершении сезона-2025/26.

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Ирландии возглавил венгерский клуб в январе 2025 года, сменив Паскаля Янсена.

В дебютном сезоне Кин привел «Ференцварош» к чемпионству, а в нынешнем розыгрыше команда под его руководством выиграла Кубок Венгрии, обыграв в финале «Залаэгерсег» со счетом 1:0.

При этом сохранить титул чемпиона страны клубу не удалось — «Ференцварош» завершил сезон на втором месте, уступив одно очко «Дьёр ЭТО».

Ангел неБесГрешен
вчера в 23:23
Неплохо поработал, венгры должны быть довольны...
yd59zbdycemb
вчера в 23:22
В Ференцвароше тренеры меняются почти как в спартаке.
Гость
