Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Тухель объяснил, почему не взял Палмера на чемпионат мира

вчера, 23:13

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил отсутствие Коула Палмера в составе национальной команды.

По словам немецкого специалиста, полузащитник провел не столь яркий сезон, как ранее, а также часто пропускал матчи.

«Коул Палмер был не так решающ, как в предыдущих сезонах. Он не всегда был доступен для нас и не оказывал такого влияния на игру», — заявил Тухель.

Тренер также отметил высокую конкуренцию на позиции атакующего полузащитника.

«Он конкурирует за место в правом полуфланге под нападающим, где мы сделали выбор в пользу Джуда Беллингема, Моргана Роджерса и Эберечи Эзе. Они провели выдающийся сезон и заслужили вызов», — добавил наставник сборной Англии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Возвращение короля. Мануэль Нойер сыграет в своём пятом чемпионате мира
Вчера, 22:00Евгений Петров в блоге ПЕРСОНАльная опека
Нойер не сыграет за «Баварию» в финале Кубка Германии
Вчера, 16:36
Без Фодена, Палмера и Магуайра. Кого взял Тухель на ЧМ-2026
Вчера, 15:20Евгений Петров в блоге Командный духКомментарии8
СлухиТухель планирует взять Ливраменто на ЧМ-2026 вместо Александер-Арнольда
Вчера, 11:50
СлухиПалмер, Фоден и Шоу не вошли в состав сборной Англии на чемпионат мира
21 мая
ОфициальноСборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира. Хайкина в заявке нет
21 мая
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:31, ред.
ТТ всегда был уважаем мной и нравился, но оценивать Палмера, как провального игрока этого сезона, когда сам Челси, как команда всё и вся в этом году провалил, как по мне, неправильно. Палмер пусть и не тот, что в прошлом году, но фантазия и креатив у него никуда не делся. Беллингем ? Ну по игровому тонусу да, сильней Коли, но в плане неординарности ему до Палмера далеко. А на ЧМ именно чудики всё будут решать..., решать там, где штампы читаемы и неэффективны. Вспомнить хотя бы прошлый финал Евро, когда тормоз Саутгейт промурыжил Палмера на скамейке, а он в конце вышел и забил ответный испанцам красивейшим ударом в шестерку... В финале КЧМ против ПСЖ Палмер деклассировал хваленую парижскую оборону и положил два прекрасных дубля, которые деморализовали французов... Одним словом Редчайший и умный игрок, которых по пальцам пересчитать.

Подобную оплошность сделал и Анчелотти, не взяв Жоао Педро в состав бразильцев.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:28
Этот сезон у Палмера неудачный - это точно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:35
Палмеру удачи
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:19
Тухелю видней
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:17
Можно было не объяснять. Всё итак было ясно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 