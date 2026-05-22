Тухель объяснил, почему не взял Палмера на чемпионат мира

1779480812

вчера, 23:13

Главный тренер сборной Англии объяснил отсутствие в составе национальной команды.

По словам немецкого специалиста, полузащитник провел не столь яркий сезон, как ранее, а также часто пропускал матчи.

«Коул Палмер был не так решающ, как в предыдущих сезонах. Он не всегда был доступен для нас и не оказывал такого влияния на игру», — заявил Тухель.

Тренер также отметил высокую конкуренцию на позиции атакующего полузащитника.

«Он конкурирует за место в правом полуфланге под нападающим, где мы сделали выбор в пользу Джуда Беллингема, Моргана Роджерса и Эберечи Эзе. Они провели выдающийся сезон и заслужили вызов», — добавил наставник сборной Англии.