Зырянов: «Весной Соболев стал другим футболистом»

Председатель правления «Зенита» объяснил прогресс форварда по ходу сезона.

Знаете, Саша переосмыслил. И я с ним беседовал, и Сергей Богданович очень много. Мы объясняли с высоты своего игроцкого опыта, как мы поступали в той или иной ситуации. Я Саше рассказывал, как я выступал и какие у меня перепады в игре были. Он прислушивался, кивал головой, говорит: «Да, я прекрасно понимаю». И, конечно, здесь такой интересный факт, что у Саши родился второй ребенок. Это тоже сподвигло его, может быть, больше думать о футболе. И весной Соболев совсем другой футболист был.