Зырянов: «Весной Соболев стал другим футболистом»

вчера, 23:36

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов объяснил прогресс форварда Александра Соболева по ходу сезона.

Знаете, Саша переосмыслил. И я с ним беседовал, и Сергей Богданович очень много. Мы объясняли с высоты своего игроцкого опыта, как мы поступали в той или иной ситуации. Я Саше рассказывал, как я выступал и какие у меня перепады в игре были. Он прислушивался, кивал головой, говорит: «Да, я прекрасно понимаю». И, конечно, здесь такой интересный факт, что у Саши родился второй ребенок. Это тоже сподвигло его, может быть, больше думать о футболе. И весной Соболев совсем другой футболист был.

lazzioll
сегодня в 00:24
прикольно наверное челу самому с собой играть. вот Црвена Звезда про76а и сразу 10 новых лидеров групп вместо старых таких же. я побыл и еще чел выше меня в другой группе пару дней живые люди на первых местах в своих группах. все сворачиваемся. какой же бред
Capral
сегодня в 00:23
Не очень понимаю, как рождение второго ребенка влияет на игровую активность футболиста, в данном случае Соболева. А послушать Зырянова, так Соболь- простой как угол дома, который на все объяснения тренера или Зырянова просто кивает головой- безмолвно и многозначительно, как китайский болванчик... И потом, я бы не сказал, что Соболь сильно изменился весной. Возможно, он стал более активным в физическом давлении на соперника, но более голевым, вряд ли. В Зените, Соболь точно не смотрится лучше, чем в Спартаке, и не сказать, что он, как-то по особенному обостряет. На мой взгляд, он до сих пор в поиске себя самого- еще спартаковского...........................................
76t4qj9t54vk
вчера в 23:59
Другим он не стал, натура спартаковская осталась, просто приспособился. Как был бревном, так и остался.
lazzioll ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
"это было как снег на голову, никто не был готов. к такому невозможно быть готовым, ну вы гляньте на Соболева и на футболистов. поэтому мы всей командой испытали шок, но выкарабкались"(с)

пысы. изначально коммент Джека был типа "весной Соболев стал футболистом")) это на него ответ)
Bad Listener
вчера в 23:39, ред.
Логика знакомая, у многих мужчин парадоксальным образом в процессе семейной жизни возникает больше мыслей о работе, у некоторых ещё и о секретарше на работе, и чем семейная жизнь напряженнее тем этих мыслей больше. Правда хвалить и гордиться тут обычно нечем. И кстати не забудьте перевести деньги на счёт Лукойла за другого футболиста, а то вы только за Соболева заплатили, а тут вона она какая матрёшка оказалась.
25процентный клоун
вчера в 23:36
Блин, Зырянов такой адекватный всегда был и тут вот эта чушь про свою значимость и про дельфина
Jeck Denielse
вчера в 23:36, ред.
Зырянов:"Весной Соболев стал футболистом."
