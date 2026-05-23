«Монако», за который выступает Головин, сыграет в Лиге конференций

1779519029

сегодня, 09:50

Седьмая команда Лиги 1 выступит в еврокубках в следующем сезоне.

Это стало возможным после победы «Ланса» в Кубке Франции. В финале клуб обыграл «Ниццу» со счётом 3:1 и впервые стал обладателем этого трофея.

«Ланс» в чемпионате Франции занял 2-е место и заработал себе путёвку в Лигу чемпионов. Таким образом, ставший шестым «Ренн» выступит в Лиге Европы (изначально должен был сыграть в Лиге конференций), а занявший седьмую строчку «Монако», где выступает российский полузащитник , получил право принять участие в квалификации Лиги конференций.