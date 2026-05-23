«Монако», за который выступает Головин, сыграет в Лиге конференций

сегодня, 09:50

Седьмая команда Лиги 1 выступит в еврокубках в следующем сезоне.

Это стало возможным после победы «Ланса» в Кубке Франции. В финале клуб обыграл «Ниццу» со счётом 3:1 и впервые стал обладателем этого трофея.

«Ланс» в чемпионате Франции занял 2-е место и заработал себе путёвку в Лигу чемпионов. Таким образом, ставший шестым «Ренн» выступит в Лиге Европы (изначально должен был сыграть в Лиге конференций), а занявший седьмую строчку «Монако», где выступает российский полузащитник Александр Головин, получил право принять участие в квалификации Лиги конференций.

Vilar
сегодня в 11:54
Достижение для Головина?
particular
сегодня в 11:48
12 поражений... На тоненького... Кое как...
shur
shur ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 11:14
...Я очень извиняюсь, но это вообще то цветочки с травушкой!
(...про ворота не спрашиваем, хотя в вашем случае это молочный шоколад =))
Валерыч
Валерыч ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:08
Классный футбольный торт.)
Валерыч
сегодня в 11:07
Слабенькое утешение. Но лучше уж в Лиги Конференций сыграть, чем вообще нигде.)
shur
сегодня в 10:31, ред.
...не знаю получится в Юбилей поздравить, ну так, предвыборная компания в лёгкую...."Желаю Александру стабильной карьеры и
благополучия!!! Мои искренние поздравления!!! (...но 30 мая!)"
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 10:27, ред.
...подарочек к 30-летию! В предпенсионный возраст вступает , в его амплуа форму надо поддерживать! Сашок за французов (за Мотю с Хвычей) топить будет 30--мая, в свой Юбилей или...???!!!
Alex_67
сегодня в 10:01
Лига конференций? Ну хоть так...
Гость
