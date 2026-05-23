Феликс признан игроком сезона в саудовской лиге

Нападающий «Аль-Насра» получил награду лучшему футболисту сезона 2025/26 Саудовской профессиональной лиги.

В числе номинантов также были его одноклубник Криштиану Роналду, англичанин Айвен Тоуни («Аль-Ахли»), мексиканец («Аль-Кадисия») и Рубен Невеш («Аль-Хиляль»).

Феликс стал чемпионом страны в своём первом сезоне в Саудовской Аравии. В чемпионате он провёл 33 матча, забив 20 голов и сделав 13 результативных передач. Португалец стал лучшим ассистентом турнира.

Лучшим тренером признан также представитель команды-чемпиона — .

Нападающий «Аль-Кадисии» Хулиан Киньонес выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром сезона с 33 голами. Второе место занял Айвен Тоуни (32), третье — Криштиану Роналду (28).

Вратарь из «Аль-Ахли» получил награду «Золотая перчатка». Хотя он разделил первое место по количеству «сухих» матчей (14) с марроканцем , сенегалец пропустил меньше голов (18 против 20), а также отражал пенальти.

Вингер «Аль-Холуда» получил приз лучшему молодому игроку сезона, забив четыре мяча и сделав два ассиста в 33 поединках.