Северокорейская команда выиграла женскую азиатскую Лигу чемпионов

сегодня, 11:53

Северокорейская команда «Нэкохян» обыграла «Белезу» из Японии со счётом 1:0 и выиграла женскую Лигу чемпионов Азиатской футбольной конфедерации.

Финальный матч прошёл в южнокорейском Сувоне.

Единственным голом отметилась Ким Гён Ён на 44-й минуте. Во время игры футболисток из КНДР поддерживали болельщики, включая профинансированных правительством Республики Корея. Этот трофей стал первым для клуба «Нэкохян» в АФК.

Победительницы получат 1 млн долларов призовых.