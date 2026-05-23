Северокорейская команда выиграла женскую азиатскую Лигу чемпионов

Северокорейская команда «Нэкохян» обыграла «Белезу» из Японии со счётом 1:0 и выиграла женскую Лигу чемпионов Азиатской футбольной конфедерации.
Финальный матч прошёл в южнокорейском Сувоне.
Единственным голом отметилась Ким Гён Ён на 44-й минуте. Во время игры футболисток из КНДР поддерживали болельщики, включая профинансированных правительством Республики Корея. Этот трофей стал первым для клуба «Нэкохян» в АФК.
Победительницы получат 1 млн долларов призовых.
Ранее сообщалось, что Министерство объединения Республики Корея (РК) выдало разрешение «Нэкохяну» на посещение страны. В страну прибыли 39 человек, включая игроков «Нэкохяна» и тренерский штаб, на период с 17 по 24 мая. Согласно законодательству РК, граждане КНДР должны получить разрешение на въезд в Южную Корею от министерства объединения. Спортивная команда из Северной Кореи впервые за более чем 7 лет посетила с визитом РК.