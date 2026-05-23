Сандро Шварц: «Наша история ещё не окончена»

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц обратился к болельщикам команды после своего назначения.
Специалист вернулся в клуб, в котором работал с 2020 по 2022 год. Под его руководством он дошёл до финала Кубка России в сезоне 2021/22, где уступил «Спартаку». В том же году москвичи стали бронзовыми призёрами РПЛ.
Я очень рад видеть вас снова. Потому что наша история ещё не окончена. У нас много прекрасных воспоминаний — но теперь мы должны смотреть вперёд, чтобы вместе пережить ещё больше отличных моментов. Удачи, «Динамо».
Мы всё помним, и Bella ciao в том числе.
Главное, чтобы Сандро это помнил сам, и тогда всё будет в поряде)
Где бы ты был сейчас, если бы не твой кореш? Ты так "любишь" Динамо, что готов был предложить свои услуги ЦСКА и торговался за контракт. Вот в этом ты весь...