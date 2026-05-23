Сандро Шварц: «Наша история ещё не окончена»

сегодня, 12:50

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц обратился к болельщикам команды после своего назначения.

Специалист вернулся в клуб, в котором работал с 2020 по 2022 год. Под его руководством он дошёл до финала Кубка России в сезоне 2021/22, где уступил «Спартаку». В том же году москвичи стали бронзовыми призёрами РПЛ.

Я очень рад видеть вас снова. Потому что наша история ещё не окончена. У нас много прекрасных воспоминаний — но теперь мы должны смотреть вперёд, чтобы вместе пережить ещё больше отличных моментов. Удачи, «Динамо».

Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:56
Прочитал статью Белоуса из фк Москва цитирую - Зачем приглашать иностранных тренеров если весь пьедестал завоевали отечественные Семак Мусаев Галактионов ? Нефтянники и банкиры всегда пытались купить иностранцев не сумев вырастить своих .Привел в пример Федуна Думаю тоже ясно !
баск
сегодня в 13:55
Мы тоже рады, и конечно наша история не закончена, "Шварц-Динамо" это типичный и весьма яркий незакрытый гештальт..

Мы всё помним, и Bella ciao в том числе.
Главное, чтобы Сандро это помнил сам, и тогда всё будет в поряде)
112910415
сегодня в 13:53
хитренький парень !
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 13:45
За такую неустойку можно было бы пригласить, действительно толкового тренера, а не этого проходимца, которого отовсюду выгнали!!! Правильно сказал В.Г.Газзаев: "Если этот тренер у себя оказался никому не нужен- зачем же он нам"?
И этим всё сказано.............................................
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:37
Что меня поразило вроде прописана неустойка как в газпроме бери или плати !Выгоняете заплатите за весь контракт !Хорошая страховка ! Про таких говорят родился с серебряной ложкой во рту !!!!!
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 13:11
Оооооооо, ещё какой!!!)))
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:09
Как в воду смотрел ! А контракт не хилый !
Capral
Capral
сегодня в 13:03, ред.
Ну точно, как я вчера и говорил- сегодня начнутся слезоточивые воспоминания и призывы.
Где бы ты был сейчас, если бы не твой кореш? Ты так "любишь" Динамо, что готов был предложить свои услуги ЦСКА и торговался за контракт. Вот в этом ты весь...
Гость
