Агент Батракова надеется на скорую встречу с представителем ПСЖ

Агент полузащитника «Локомотива» высказался на тему возможного посещения представителем ПСЖ России.

Что касается визита в Москву представителя ПСЖ , то пока точной даты нет. Не могу сказать, случится ли это до финала Кубка России или уже после. То, что у французской стороны есть желание приехать в Москву — это правда. Но каких-то переговоров с нами или «Локомотивом» по трансферу Алексея на данный момент нет. Будем отталкиваться уже непосредственно от личной встречи, которая, надеемся, состоится в ближайшее время.