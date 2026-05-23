Агент Батракова надеется на скорую встречу с представителем ПСЖ

сегодня, 12:59

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинёв высказался на тему возможного посещения представителем ПСЖ России.

Что касается визита в Москву представителя ПСЖ, то пока точной даты нет. Не могу сказать, случится ли это до финала Кубка России или уже после. То, что у французской стороны есть желание приехать в Москву — это правда. Но каких-то переговоров с нами или «Локомотивом» по трансферу Алексея на данный момент нет. Будем отталкиваться уже непосредственно от личной встречи, которая, надеемся, состоится в ближайшее время.

lotsman
сегодня в 14:23
Надежды юношу питают.)
112910415
сегодня в 13:51
ох, волнительно ! )
Capral
сегодня в 13:06
Москва город красивый. Возможно, есть желание посетить музеи, ознакомиться с достопримечательностями города, а за одно- и Батракова увидеть...
Гость
