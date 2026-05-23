Гвардиола собирается отдохнуть и не тренировать в ближайшее время

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о планах на будущее после ухода из клуба.

Сейчас отдохну. На ближайшее время у меня нет планов тренировать, иначе я бы здесь остался. Мне нужно немного отдохнуть. Я не буду тренировать какое-то время.

Испанец станет глобальным послом в City Football Group:

Мы поговорили, и я сказал, что с удовольствием продолжу быть частью этого клуба. Не в качестве тренера — я не буду принимать никаких решений, — но буду представлять клуб, и если мне понадобится что-то сделать в одном из многочисленных клубов этой организации, то готов к этому. Мне нравится оставаться частью этого клуба в другой роли. Не принимая повседневных решений и не находясь в центре внимания, всегда оставаясь за кулисами, но я хотел бы быть частью этого.